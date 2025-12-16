Κ. Τσιάρας: Πρόθεση της κυβέρνησης να παρατείνει τη σταθερή χαμηλή τιμή του αγροτικού ηλεκτρικού ρεύματος

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας σε δηλώσεις του κάλεσε τους αγρότες να συζητήσουν για την επίλυση του αγροτικού θέματος.

Ως προς τα αιτήματα των αγροτών ανέφερε πως «οι εκπρόσωποι των αγροτών ζητούν γενικότερα χαμηλότερο κόστος παραγωγής εστιάζοντας στα δύο αιτήματα που αφορούν στο αγροτικό ρεύμα και στον ειδικό φόρο κατανάλωσης με τον τρόπο που επιστρέφονταν.»

Επιπλέον τόνισε πως κάνοντας τις συγκεκριμένες διαπιστώσεις «η πρόθεση της κυβέρνησης είναι αφενός να παρατείνει τη σταθερή χαμηλή τιμή του αγροτικού ηλεκτρικού ρεύματος και να συζητήσουμε και χαμηλότερη από την τιμή 9,2Kw/h την οποία είχαμε ορίσει μέχρι τώρα. Γίνεται προσπάθεια να πετύχουμε την πιο χαμηλή τιμή η οποία δεν δημιουργεί και άλλου είδους ζητήματα.»

Ως προς το δεύτερο αίτημα των αγροτών για το αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία ανέφερε:

«Εδώ και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα αναζητούνταν ο τρόπος να υπάρχει το "αποφορολογημένο πετρέλαιο" στην αντλία, υπάρχει πρόθεση από την πλευρά της ΑΑΔΕ και της τεχνογνωσίας να επεξεργαστεί το επόμενο χρονικό διάστημα μια λύση ούτως ώστε και αυτό το αίτημα των αγροτών να ικανοποιηθεί».

Για τον ΕΛΓΑ αφού επισήμανε ότι «υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά αναπλήρωσης ανά χώρα», ο κ. Τσιάρας είπε ότι «ο ΕΛΓΑ είναι σε περίοδο εξυγίανσης και από το ύψος των αποζημιώσεων που έχει δώσει τα τελευταία χρόνια μετά από νοικοκύρεμα θα διαπιστώσει κανείς ότι έχει εξελιχθεί σε συνεπή ασφαλιστικό οργανισμό. Σήμερα θα πληρώσει 122 εκατ. ευρώ για τις ζημιές του παγετού της φετινής χρονιάς λόγω της χρηστής διαχείρισης και μέσω αυτής η διοίκηση έχει αποδεχθεί να καταβάλει αποζημίωση στο 100%»