Ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις τα αποτελέσματα της Ferrari - Αναμένει αύξηση 6% στα κέρδη του 2026

Η Ferrari προέβλεψε την Τρίτη αύξηση τουλάχιστον 6% στα βασικά κέρδη το 2026, υποστηριζόμενη από νέα μοντέλα, και δημοσίευσε τα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου του 2025, τα οποία ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών.

Ο διευθύνων σύμβουλος Μπενεντέτο Βίγκνα δήλωσε ότι η ζήτηση για αυτοκίνητα Ferrari παρέμεινε «πολύ σταθερή» και ότι η εταιρεία κατάφερε να προστατεύσει την αποκλειστικότητα της μάρκας σε όλες τις αγορές. «Το βιβλίο παραγγελιών μας εκτείνεται μέχρι τα τέλη του 2027», είπε.

Η Ferrari δήλωσε ότι αναμένει κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και απομειώσεων (EBITDA) άνω των 2,93 δισ. ευρώ για το σύνολο του έτους 2026, έναντι 2,77 δισ. ευρώ το 2025, σε γενικές γραμμές σύμφωνα με τις προβλέψεις της εταιρείας.

Η Ferrari ανέφερε ότι η ταμειακή ροή από τις βιομηχανικές δραστηριότητες ανήλθε σε περισσότερα από 1,5 δισ. ευρώ το 2025, σημειώνοντας αύξηση 50% σε ετήσια βάση.

Το τέταρτο τρίμηνο, το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 9% σε 700 εκατ. ευρώ, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των αναλυτών για 668 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters. Τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν κατά 4% το τρίμηνο, ξεπερνώντας επίσης τις προσδοκίες των αναλυτών.

Η Ferrari έθεσε στόχους για έσοδα περίπου 9 δισεκατομμυρίων ευρώ και προσαρμοσμένα βασικά κέρδη άνω των 3,6 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2030, ενώ σηματοδότησε επίσης μια στροφή προς μια λιγότερο φιλόδοξη στρατηγική ηλεκτροκίνησης.

Η ιταλική εταιρεία, η οποία τη Δευτέρα δημοσίευσε μερικές εικόνες του πρώτου της πλήρως ηλεκτρικού αυτοκινήτου, με την ονομασία Luce, ανακοίνωσε ότι θα παρουσιάσει το πολυαναμενόμενο νέο μοντέλο στις 25 Μαΐου στη Ρώμη.

Ο κατασκευαστής αυτοκινήτων στοχεύει πλέον να έχει 40% μοντέλα με κινητήρα εσωτερικής καύσης, 40% υβριδικά και 20% πλήρως ηλεκτρικά αυτοκίνητα στη γκάμα του για το 2030. Στο προηγούμενο επιχειρηματικό του σχέδιο, στόχευε σε 40% ηλεκτρικά αυτοκίνητα, 40% υβριδικά και 20% μοντέλα με κινητήρα εσωτερικής καύσης έως το 2030.