Εννιά κεντρικοί τραπεζίτες στηρίζουν τον Πάουελ: «Η ανεξαρτησία ακρογωνιαίος λίθος της σταθερότητας»

Οι επικεφαλής ορισμένων εκ των ισχυρότερων κεντρικών τραπεζών του κόσμου πήραν την Τρίτη επίσημα θέση υπέρ του Αμερικανού ομολόγου τους, Τζερόμ Πάουελ, εν μέσω των συνεχιζόμενων πιέσεων που δέχεται η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Υπενθυμίζεται πως ο Λευκός Οίκος ξεκίνησε ποινική έρευνα σχετική με τις δηλώσεις τις οποίες έκανε ο Πάουελ το περασμένο καλοκαίρι στο Κογκρέσο και αφορούσαν τη συνεχιζόμενη ανακαίνιση του κτιρίου της Fed στην Ουάσινγκτον.

Ο ίδιος ο Πάουελ τόνισε πως η έρευνα εντάσσεται στις πιέσεις που ασκεί ο Τραμπ στον θεσμό για να τον κάνει να μειώσει περισσότερο τα επιτόκια του, την ώρα που ο πληθωρισμός εξακολουθεί να παραμένει πάνω από το στόχο του 2%.

Μεταξύ των κεντρικών τραπεζών που υπογράφουν το κείμενο στήριξης στον Πάουελ βρίσκονται οι επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, ο επικεφαλής της Τράπεζας της Αγγλίας (BoE), Άντριου Μπέιλι και άλλοι.

Από το αρχικό κείμενο απουσιάζουν οι υπογραφές ορισμένων μεγάλων «παιχτών», όπως αυτή του διοικητή της Τράπεζας της Ιαπωνίας, Καζούο Ουέντα. Ωστόσο, σημειώνεται πως το κείμενο είναι ακόμα ανοιχτό σε υπογραφές.

Αναλυτικά το κείμενο:

Είμαστε απόλυτα αλληλέγγυοι προς την Fed και τον πρόεδρό της, Τζέρομ Πάουελ.

Η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της σταθερότητας των τιμών, της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής σταθερότητας προς το συμφέρον των πολιτών που εξυπηρετούμε. Επομένως, είναι ζωτικής σημασίας να διατηρηθεί αυτή η ανεξαρτησία, με πλήρη σεβασμό στο κράτος δικαίου και τη δημοκρατική λογοδοσία.

Ο πρόεδρος Πάουελ έχει υπέρθεμα υπηρετήσει με ακεραιότητα, εστιάζοντας στην αποστολή του και με αταλάντευτη δέσμευση στο δημόσιο συμφέρον. Για εμάς, είναι ένας σεβαστός συνάδελφος που χαίρει της υψηλότερης εκτίμησης από όλους όσους έχουν συνεργαστεί μαζί του.