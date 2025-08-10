Η Τράπεζα της Αγγλίας μπορεί να ξεκίνησε τον κύκλο μείωσης των επιτοκίων, αλλά ο ρυθμός χαλάρωσης το 2025 δεν αναμένεται να είναι επιθετικός, σύμφωνα με αναλυτές της Capital Economics, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η κεντρική τράπεζα δεν φαίνεται να βιάζεται να προχωρήσει γρήγορα εν μέσω αντικρουόμενων οικονομικών σημάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Investing, οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι, ενώ η Τράπεζα έχει περιθώρια για περαιτέρω μείωση των επιτοκίων μετά την αρχική της κίνηση αυτό το καλοκαίρι, είναι πιθανό να διατηρήσει μια προσεκτική στάση λόγω των συνεχιζόμενων ανησυχιών για τον πληθωρισμό και της δημοσιονομικής αβεβαιότητας.

Ο πυρήνας του πληθωρισμού και η αύξηση των μισθών παραμένουν σε ανησυχητικά υψηλά επίπεδα, παρά την επιβράδυνση των δεικτών δραστηριότητας.

Οι αγορές έχουν προεξοφλήσει μια σχετικά σταδιακή πορεία μείωσης των επιτοκίων, και οι ίδιες οι ανακοινώσεις της Τράπεζας υποδηλώνουν ότι, τουλάχιστον προς το παρόν, είναι ικανοποιημένη με αυτή την πορεία.

Το ευρύτερο πλαίσιο παραμένει δύσκολο. Αν και η βρετανική οικονομία απέφυγε την ύφεση, η ανάπτυξη είναι υποτονική και η αγορά εργασίας δείχνει σημάδια επιβράδυνσης. Ωστόσο, οι επίμονες πιέσεις στις τιμές, ιδίως στον τομέα των υπηρεσιών, έχουν περιπλέξει τα επιχειρήματα υπέρ μιας ταχύτερης χαλάρωσης.

Η δημοσιονομική εικόνα προσθέτει επιπλέον πολυπλοκότητα. Με την αναμενόμενη λήψη σκληρών αποφάσεων από τη νέα κυβέρνηση σε θέματα δαπανών και δανεισμού, οι αγορές κρατικών ομολόγων παραμένουν ευαίσθητες. Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι οποιαδήποτε αντίληψη έλλειψης πειθαρχίας θα μπορούσε να επηρεάσει τις προσδοκίες για τα επιτόκια, ασκώντας πίεση στη λίρα ή στις μακροπρόθεσμες αποδό

Η Capital Economics αναμένει ότι τα επιτόκια θα μειωθούν σταδιακά έως το 2025, αλλά όχι με σταθερό ρυθμό. Η εταιρεία προβλέπει ότι το επιτόκιο της Τράπεζας θα κλείσει το έτος κάτω από το 4%, από το τρέχον 4,75%, αν και η πορεία αυτή θα εξαρτηθεί από σαφέστερα στοιχεία ότι ο πληθωρισμός είναι σταθερά υπό έλεγχο.