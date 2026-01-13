Σταθερός στο 2,7% ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ για τον Δεκέμβριο Χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις για τους αναλυτές διαμορφώθηκε για τον Δεκέμβριο του 2025 ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ, με τους επενδυτές να αναμένουν το κατά πόσο τα στοιχεία μπορούν να επηρεάσουν τις επόμενες κινήσεις της ομοσπονδιακής τράπεζας (Fed) για το ύψος των επιτοκίων της εντός του 2026.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Τρίτη η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, ο γενικός πληθωρισμός σε ετήσιο επίπεδο διαμορφώθηκε στο 2,7%, χωρίς μεταβολή σε σχέση με τον Νοέμβριο και όπως ανέμεναν οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters.

Σε μηνιαίο επίπεδο οι γενικός πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 0,3%, χωρίς μεταβολή σε σχέση με τον Νοέμβριο.

Ο δομικός πληθωρισμός -εκτός των τιμών τροφίμων και ενέργειας- διαμορφώθηκε στο 2,6%, χωρίς μεταβολή και ενώ οι αναλυτές ανέμεναν μια μέτρηση στο 2,7%. Σε μηνιαίο επίπεδο διαμορφώθηκε στο 0,2% έναντι 0,3% τον Νοέμβριο.

Τα στοιχεία έρχονται ενόψει της πρώτης απόφασης που θα λάβει για το 2026 αναφορικά με τη νομισματική πολιτική της, με τη σχετική συνεδρίαση αρμόδιας επιτροπής (FOMC) να αναμένεται να εκδώσει τη σχετική απόφαση στις 18 Ιανουαρίου.

Το 95% των επενδυτών εκτιμά πως η Fed θα διατηρήσει τα επιτόκια της στα τρέχοντα επίπεδα (εύρος 3,50%-3,75%), σύμφωνα με το FedWatch του CME Tool.

Παρά τα στοιχεία για τον γενικό πληθωρισμό, η -οριακή έστω κάμψη- στο περισσότερο «επίμονο» δομικό πληθωρισμό μπορεί να ερμηνευτεί από ορισμένους αναλυτές ως σημάδι κάμψη των πληθωριστικών πιέσεων στην αμερικανική οικονομία, κάτι το οποίο μπορεί να αυξήσει τις πιέσεις εντός της Fed για μειώσεις των επιτοκίων της εντός του 2026.