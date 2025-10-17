Σήμερα η ετυμηγορία της S&P για την αγορά ομολόγων - Τι λένε οι προβλέψεις

Εν αναμονή της αποψινής «ετυμηγορίας» από την Standard & Poors κινήθηκε σήμερα η δευτερογενής αγορά ομολόγων. Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Standard and Poor's κατά την περιοδική αξιολόγηση του αξιόχρεου της ελληνικής οικονομίας αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητη την αξιολόγηση της Ελλάδος ΒΒΒ, ωστόσο θετική εξέλιξη θα μπορούσε να εκληφθεί και η αναβάθμιση των προοπτικών της οικονομίας από ουδέτερες σε θετικές.

Στη συνέχεια τη σκυτάλη αναμένεται να λάβει στις 7 Νοεμβρίου 2025 ο Γερμανικός οίκος αξιολόγησης Scope ο οποίος έχει κατατάξει την Ελλάδα στην κατηγορία BBB με σταθερές προοπτικές και στις 14 Νοεμβρίου 2025 η Fitch που βαθμολογεί την Ελλάδα σε BBB- με θετικές προοπτικές γεγονός που αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο για μία αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας.

Υπό το πρίσμα των παραπάνω τα ελληνικά ομόλογα πάντως και σήμερα αποδείχθηκαν ανθεκτικά, παρόλο που στις ομολογιακές αγορές της ευρωζώνης επικράτησε σήμερα νευρικότητα. Το 10ετές ομόλογο αναφοράς συνεχίζει να διαπραγματεύται με περιθώριο χαμηλότερο του 0,7% έναντι του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου.

Πιο αναλυτικά στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών (ΗΔΑΤ) της Τραπέζης της Ελλάδος παρατηρήθηκε έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον καθώς καταγράφηκαν συναλλαγές 222 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 146 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε εντολές αγοράς.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς διαμορφώθηκε στο 3,21% έναντι 2,58% του αντίστοιχου Γερμανικού τίτλου με αποτέλεσμα το περιθώριο να διαμορφωθεί στο 0,63%.