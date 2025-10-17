Δημοσκοπήσεις

Την παγιωμένη εικόνα του πολιτικού σκηνικού, που περιστρέφεται γύρω από το προβάδισμα, με διψήφια διαφορά, της Νέας Δημοκρατίας έναντι του ΠΑΣΟΚ, του πολυκερματισμένου αντιπολιτευτικού χώρου, αλλά και των επόμενων κινήσεων του Αλέξη Τσίπρα, καταγράφει μια ακόμη δημοσκόπηση, αυτή τη φορά της MRB. Σύμφωνα με την μέτρηση, στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 28% έναντι 13,8% του ΠΑΣΟΚ.



Σε οριακή απόσταση βρίσκεται η Ελληνική Λύση με 12,1% και έπεται στην τέταρτη θέση η Πλεύση Ελευθερίας με 9,4%. Ακολουθούν το ΚΚΕ με 8,6%, η Φωνή λογικής με 5,2%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,3%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 2,9%, το ΜέΡΑ25 με 2,7%, η Νέα Αριστερα με 2% και η Νίκη με 1,7%. Άλλο κόμμα επιλέγει το 9,3%, ενώ στην πρόθεση ψήφου, συνολικά, η αδιευκρίνιστη ψήφος ξεπερνά το 23%, αποτυπώνοντας σχεδόν έναν στους τέσσερις ψηφοφόρους να μην έχουν τοποθετηθεί ακόμη.

Με την έκδοση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα να προαναγγέλεται για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου και να αποτελεί την επόμενη, γνωστή, «κίνηση» του πρώην πρωθυπουργού, η δημοσκόπηση της MRB έρχεται να επιβεβαιώσει το εύρος του εκλογικού ακροατηρίου στο οποίο ο κ. Τσίπρας θα απευθυνθεί, αν και όταν προχωρήσει στην ανακοίνωση ίδρυσης νέου κόμματος. Με το 47,9% των ερωτηθέντων να αξιολογεί θετικά την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα, το 21,8% απαντά ότι σίγουρα και μάλλον θα ψήφιζε ένα κόμμα Τσίπρα, ενώ το 73,4% ανταποκρίνεται αρνητικά.

Το Μέγαρο Μαξίμου διαμορφώνει ήδη την στρατηγική του απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό, αλλάζοντας τον τελευταίο μήνα τακτική. Από τις ευθείες επιθέσεις στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, στις αρχές Σεπτεμβρίου, πλέον οι αναφορές δεν ήταν το τελευταίο διάστημα, ευθέως ονομαστικές, ωστόσο ο πρώην πρωθυπουργός «φωτογραφίζεται» πίσω από κάθε αιχμή. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά την χθεσινή παρουσία του στην ολομέλεια της Βουλής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε εμμέσως τρεις φορές στην διακυβέρνηση Τσίπρα.

«Κάνω την Ελλάδα ισχυρή, ενισχύω τις ένοπλες δυνάμεις και φροντίζω να μην είναι η χώρα το ρεντίκολο της Ευρώπης όπως ήταν επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ» είπε απευθυνόμενος στους βουλευτές.

«Μου κάνει εντύπωση, θα πίστευα ότι σταδιακά θα αναπροσαρμόσετε την στάση σας για την περίοδο 2015-19, υπερασπίζεστε μια πολιτική ενός πρωθυπουργού που σας άφησε στα κρύα του λουτρού και αναρωτιέστε, θα μείνουμε μόνοι μας, θα μας πάρει όλο το κόμμα ο κ. Τσίπρας και βρίσκεστε στην κατάσταση να κινδυνεύει η είσοδος του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ στη νέα βουλή» είπε απευθυνόμενος στον Σωκράτη Φάμελλο.

«Ζητήσατε από την κυβέρνηση να απολογηθεί για την στάση των κατηγορουμένων, τα έχετε μπλέξει, ο δικός σας χώρος, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε κάνει παραμάγαζο τη δικαιοσύνη» απάντησε στη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Είναι τρεις από τις χαρακτηριστικές αναφορές του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος στο πρόσφατο παρελθόν έχει δηλώσει ότι ο Αλέξης Τσίπρας υπήρξε ένας κακός πρωθυπουργός κι ένας κακός αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Χαρακτηριστικό του κλίματος, που θα επιχειρηθεί να διαμορφώσει το κυβερνητικό επιτελείο και το σχόλιο του Παύλου Μαρινάκη, μετά την ανακοίνωση του τίτλου του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη», με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει ότι «το μόνο κοινό της πραγματικής Ιθάκης με την Ιθάκη του κ. Τσίπρα είναι η Πηνελόπη που είναι η εξουσία», συμπληρώνοντας « «Να θυμίσουμε στον κόσμο ότι το ταξίδι ήταν τα capital control, τα παρα-υπουργεία Δικαιοσύνης, οι 30 νέοι φόροι και το κλείσιμο του χρηματιστηρίου και ο προορισμός τα πάνω από 100 δισ. που φορτώθηκε η χώρα».

Βασικός άξονας της κυβερνητικής στρατηγικής είναι να υπενθυμίζει με κάθε ευκαιρία «τα έργα και τις ημέρες» όπως λένε χαρακτηριστικά τα κυβερνητικά στελέχη, της διακυβέρνησης Τσίπρα, αναδεικνύοντας το χάσμα, που όπως εκτιμούν, χωρίζει την κατάσταση της χώρας και ιδιαίτερα της οικονομίας τότε και τώρα.



Η σύγκριση, άλλωστε, μεταξύ των δύο κυβερνήσεων, αλλά και των δύο προσώπων -Κυριάκου Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα- θεωρείται από το κυβερνητικό επιτελείο ότι εξακολουθεί να αποτελεί πλεονέκτημα για τη Νέα Δημοκρατία, όπως τέτοιο υπήρξε από το 2016 -οπότε πέρασε πρώτη στις δημοσκοπήσεις, μετά την εκλογή Μητσοτάκη στην ηγεσία της- έως σήμερα, εύρημα που αποτυπώθηκε στις εθνικές εκλογές του 2019 και του 2023.



Μέσα σε αυτό το σκηνικό, που θα εντείνεται και ενδεχομένως να «αναζωπυρώσει»¨το δίπολο των δύο ανδρών, στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν ότι υπάρχει η ευκαιρία για την αναζωπύρωση και του μετώπου που πλέον από αντι-ΣΥΡΙΖΑ θα μετεξελιχθεί σε αντι-Τσίπρα, γεγονός, που αν επιβεβαιωθεί θα οδηγούσε σε συσπείρωση δυνάμεων για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και σε αποσυσπείρωση άλλων κομμάτων, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ.

Την ίδια ώρα, πάντως, η κυβέρνηση καλείται να αλλάξει την αίσθηση της κοινής γνώμης σε μια σειρά ζητημάτων, που αφορούν κρίσιμους χειρισμούς της.

Είναι χαρακτηριστικά δύο δεδομένα, που προκύπτουν και από την δημοσκόπηση της MRB, όπου το 62,5% των ερωτηθέντων κρίνει αρνητικά τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο θέμα του Πάνου Ρούτσι, το 72,3% των πολιτών θεωρεί ότι δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη για όσους έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις και δεν θα επιστραφούν τα χρήματα στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ μόλις το 32,9% των ερωτηθέντων αξιολογεί αρνητικά τις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας μπροστά στον Άγνωστο Στρατιώτη, όταν το 56,6% κρίνει αρνητικά την απόφαση της κυβέρνησης να αναθέσει στο υπουργείο Άμυνας την προστασία του μνημείου. Το πιο ανησυχητικό εύρημα, πάντως, είναι ο χαμηλός βαθμός εμπιστοσύνης στην δικαστική εξουσία, καθώς το 72,2% των ερωτηθέντων δεν την εμπιστεύεται για την απόδοση δικαιοσύνης σε μεγάλες υποθέσεις δημοσίου συμφέροντος.