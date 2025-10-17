Χρηματιστήριο Αθηνών

Με εξαιρετική μεταβλητότητα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε την πέμπτη συνεχόμενη πτωτική συνεδρίαση, με απώλειες 1,30% στις 1.987,52 μονάδες.

Η συνεδρίαση ήταν ουσιαστικά... δύο ταχυτήτων, μιας και στο πρώτο μισό έλαβαν χώρα εντονότατες ρευστοποιήσεις ελέω αποκαλύψεων για απάτη δανείων στις δύο αμερικανικές περιφερειακές τράπεζες Zions Bancorp και Western Alliance Bancorp˙ ενώ στο δεύτερο μισό, με βοήθεια από τη βελτίωση της εικόνας στις ΗΠΑ αλλά και στην Ευρώπη, οι αγοραστές προσπάθησαν να αναλάβουν δράση, απορροφώντας ένα μεγάλο μέρος των ενδοσυνεδριακών απωλειών.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο ΓΔ έχασε το σερί των 3 ανοδικών εβδομάδων, ευρισκόμενος πλέον σε κάτω από το ψυχολογικής σημασίας όριο των 2000 μονάδων.

Η σημερινή πτώση συνοδεύτηκε με αυξημένους όγκους συναλλαγών, μιας και η συναλλακτική δραστηριότητα άγγιξε τα 368 εκατ. ευρώ στην κανονική συνεδρίαση, με άλλα 74 εκατ. ευρώ μέχρι το κλείσιμο, εκ των οποίων τα 45 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Την κακή εικόνα μετριάζει αφενός η ούτως ή άλλως αντίστοιχα κακή εικόνα σε όλα τα μεγάλα Χρηματιστήρια, αφετέρου η προαναφερθείσα προσπάθεια στο δεύτερο μισό να μειωθούν οι εκτεταμένες απώλειες. Ενδεικτικά, ο Δείκτης κατέγραψε ενδοσυνεδριακά -3,24%, την ίδια ώρα που ο γερμανικός DAX40 έχανε 2,2% και τα συμβόλαια του S&P500 έχαναν 1,4%.

Η αγορά έβγαλε αντανακλαστικές ρευστοποιήσεις, καθώς το ασφάλιστρο κινδύνου αυξήθηκε σημαντικά, όμως το κλείσιμο άφησε μια καλή αίσθηση, με την ελπίδα ότι θα εξομαλυνθεί (και) αυτή η κατάσταση.

Η εικόνα στο ΧΑ ήταν βαρύτερη από τα λοιπά Χρηματιστήρια, διότι σε αντίθεση με τα λοιπά Χρηματιστήρια, υφίσταται ήδη εδώ και μέρες μια πλαγιολίσθηση, ώστε οι «κουρασμένοι» επενδυτές να μην είχαν ανοχές για κάτι τέτοιο σαν το σημερινό.

Διαγραμματικά, ο ΓΔ έχει μπει σε αρνητικό έδαφος κάτω από τη ζώνη των 2050 μονάδων, και είναι Ηλίου φαεινότερον ότι η αγορά «έπαιξε» το στοίχημα στη βάση των 1950-1955 μονάδων, ήτοι τα χαμηλά της συσσώρευσης του Ιουλίου, από όπου είχε ξεκινήσει το τελευταίο σκέλος της ανοδικότητας 1950-2130 μονάδων. Πλέον, το χαμηλό της σημερινής συνεδρίασης αποτελεί άξονα περιστροφής, μιας και εκεί αναχαιτίστηκαν τελικά οι σημερινές έντονες ρευστοποιήσεις.

Οι επόμενες συνεδριάσεις είναι κρίσιμες, διότι αφενός θα διαλευκανθεί έξωθεν η προβληματική των δύο περιφερειακών τραπεζών στις ΗΠΑ, αφετέρου θα διαφανεί εάν και κατά πόσο το ΧΑ μπορεί να αναρρώσει και να επανέλθει στην πρότερη, ανοδική του κατάσταση.

Κοιτώντας επιμέρους τις μετοχές, παρατηρήθηκε ότι οι τραπεζικές μετοχές ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για τη σημερινή πτωτική κίνηση. Αυτό δικαιολογείται τόσο από το ενδοσυνεδριακό 5,26% του ΔΤΡ, όσο κι από την ανθεκτική συμπεριφορά πολλών άλλων μετοχών μη τραπεζικών, όπως ΕΕΕ (+3,09%), ΟΠΑΠ (+1,64%), ΔΑΑ (+1,97%), ΕΛΧΑ (+1,69%), ΟΤΕ (-0,7%) και MTLN (-0,19%).

Ειδική μνεία στον AKTR (-1,07%), που κατέγραψε τη μόλις δεύτερη συνεχόμενη πτωτική εβδομάδα, μετά από 13 συνεχόμενες ανοδικές, μιας και πρόκειται για ένα από τα καλύτερα story στο ΧΑ αυτό το διάστημα.

Από τη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η ανακοίνωση του Ellaktor (+13,74%) έγκρισης προσωρινού μερίσματος €0,50 ανά μετοχή, με ταυτόχρονη ενεργοποίηση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών έως το 10% του μετοχικού κεφαλαίου πυροδότησε αγορές, και μάλιστα εν μέσω γενικευμένου sell off στο υπόλοιπο Χρηματιστήριο. Το 1,60€ είναι ο στόχος στην άνοδο, υπενθυμίζοντας ότι έχουν λάβει χώρα δύο πελώρια πτωτικά χάσματα της τάξης των -19% (Ιουλ.24) και -35,8% εξαιτίας των αντίστοιχων χρηματικών διανομών (επιστροφές κεφαλαίου).

Σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία, άμυνες έβγαλαν στο ταμπλό οι, ανεξαρτήτου κεφαλαιοποίησης ΚΡΙ, ΟΝΥΧ, ΣΑΡ, ΜΕΒΑ, REALCONS, ΜΟΝΤΑ, ΟΛΘ κ.α., αποτυπώνοντας την εκάστοτε ποιότητα της μετοχικής βάσης.