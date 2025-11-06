«Σήμα κινδύνου» από την Bundesbank για τα δημοσιονομικά της Γερμανίας - Έμφαση στις μεταρρυθμίσεις

Η Γερμανία αντιμετωπίζει αυξανόμενους κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική της σταθερότητα προειδοποίησε την Πέμπτη η Bundesbank, καθώς η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης συνεχίζει να «παλεύει» με τις δυσκολίες που αναμένεται να φέρουν στασιμότητα στο ΑΕΠ της το 2025, για τρίτο συνεχόμενο έτος.

Η κεντρική τράπεζα της χώρας υποστήριξε Ν στην ετήσια Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη πως η ανάκαμψη της γερμανικής οικονομίας εμποδίζεται από βαθιά ριζωμένες διαρθρωτικές ακαμψίες ακόμη και αν η απότομη αύξηση των δημοσίων δαπανών για την άμυνα και τις υποδομές πιθανότατα θα δώσει κάποια ώθηση τα επόμενα χρόνια.

Η Bundesbank υπογράμμισε ότι ο συνολικός κίνδυνος αυξάνεται, καθώς η οικονομική αδυναμία διαχέεται σε διάφορους τομείς της οικονομίας, με τα δασμολογικά μέτρα να επιδεινώνουν τους κινδύνους, μετέδωσε το Reuters.

«Η απρόβλεπτη πορεία της εμπορικής πολιτικής των ΗΠΑ επιβαρύνει την παγκόσμια οικονομία, και όχι μόνο τη γερμανική βιομηχανία που εξαρτάται από τις εξαγωγές», δήλωσε ο Μίχαελ Τέουρερ, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Bundesbank. «Ταυτόχρονα, οι διαρθρωτικές προκλήσεις επιβαρύνουν σε αυξανόμενο βαθμό τον γερμανικό εταιρικό τομέα».

Ακόμα και αν η ΕΕ έχει ήδη συνάψει εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ, το περιβάλλον παραμένει υπερβολικά αβέβαιο και αυτό θα επιβαρύνει την πιστωτική ποιότητα των γερμανικών τραπεζών, πρόσθεσε η Bundesbank. Ο όγκος των μη εξυπηρετούμενων δανείων αυξάνεται, καθώς οι τράπεζες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των δανείων από πελάτες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

Αν και η ΕΕ έχει ήδη συνάψει εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ, το περιβάλλον παραμένει υπερβολικά αβέβαιο και αυτό θα επιβαρύνει την πιστωτική ποιότητα των γερμανικών τραπεζών, πρόσθεσε η Bundesbank.

Ο όγκος των μη εξυπηρετούμενων δανείων αυξάνεται εδώ και αρκετό καιρό, κυρίως λόγω προβλημάτων στον τομέα των εμπορικών ακινήτων. Ακόμη και αν οι πιστωτικές αθετήσεις εξακολουθούν να βρίσκονται «σε διαχειρίσιμα επίπεδα», οι τράπεζες αναγκάζονται όλο και περισσότερο να προβαίνουν σε αναπροσαρμογές της αξίας των δανείων τους.

Απειλή από την αύξηση του χρέους

Η Bundesbank ανησυχεί επίσης για την αύξηση των επιπέδων χρέους τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ, καθώς αυτό δημιουργεί ανησυχίες για τη βιωσιμότητα του χρέους.

«Δεδομένου του βαθμού ενσωμάτωσης του γερμανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος στο ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα και υπό το πρίσμα της σύνδεσης μεταξύ κρατών και τραπεζών, αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό κίνδυνο για τη σταθερότητα του γερμανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος» ανέφερε η τράπεζα.

«Οι πρόσφατα τροποποιημένοι εθνικοί δημοσιονομικοί κανόνες δεν θα εγγυηθούν ούτε τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα ούτε τη συμμόρφωση με τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ», πρόσθεσε.

Το πρόβλημα είναι ότι η Ευρώπη πρέπει να επιτύχει σταθερή οικονομική ανάπτυξη για να καταστήσει το χρέος πιο βιώσιμο, αλλά αυτό θα απαιτούσε θεμελιώδεις οικονομικές μεταρρυθμίσεις, καθώς το δυναμικό της ανάπτυξης έχει κολλήσει στο 1,3-1,4% περίπου ετησίως, σύμφωνα με τους οικονομολόγους.

Η Bundesbank ανησυχεί επίσης για τις αποτιμήσεις των μετοχών και του εταιρικού χρέους, οι οποίες είναι πάνω από τους μακροπρόθεσμους μέσους όρους, αυξάνοντας τον κίνδυνο διόρθωσης.

«Η εμπειρία μας έχει διδάξει ότι οι αγορές μπορούν να αλλάξουν τις εκτιμήσεις τους σε μια στιγμή», δήλωσε ο Theurer. «Οι διορθώσεις των τιμών της αγοράς θα μπορούσαν τότε να προκαλέσουν σημαντικές απώλειες στους χρηματοοικονομικούς μεσάζοντες».