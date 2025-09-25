SAP: Η Κομισιόν ξεκινά αντιμονοπωλιακή έρευνα για τον «κολοσσό» λογισμικού

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε την Πέμπτη αντιμονοπωλιακή έρευνα για τον γερμανικό «κολοσσό» λογισμικού SAP, επικαλούμενη ανησυχίες σχετικά με τις πρακτικές της εταιρείας στον τομέα των υπηρεσιών υποστήριξης software.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η έρευνα θα αξιολογήσει «εάν η SAP ενδέχεται να έχει στρεβλώσει τον ανταγωνισμό στην αγορά μεταπώλησης υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης που σχετίζονται με λογισμικό τύπου on-premises, το οποίο έχει αδειοδοτηθεί από την SAP και χρησιμοποιείται για τη διαχείριση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των εταιρειών».

Η SAP, σε δήλωση που εξέδωσε την Πέμπτη, ανέφερε ότι θεωρεί ότι οι πολιτικές και οι ενέργειές της είναι πλήρως σύμφωνες με τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ.

«Ωστόσο, λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τα ζητήματα που τέθηκαν και συνεργαζόμαστε στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επίλυσή τους», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας. «Δεν προβλέπουμε ότι η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει ουσιαστικές επιπτώσεις στις οικονομικές επιδόσεις μας».

Η SAP είναι μία από τις πιο πολύτιμες εταιρείες της Ευρώπης, με κεφαλαιοποίηση αγοράς σχεδόν 282 δισεκατομμυρίων ευρώ (331 δισεκατομμύρια δολάρια). Οι μετοχές της εταιρείας σημείωσαν πτώση την Πέμπτη, χάνοντας 2% στις 12:45 μ.μ. στο Λονδίνο (7:45 π.μ. ET).

Η έρευνα της ΕΕ αφορά ένα λογισμικό της SAP που ονομάζεται Enterprise Resource Planning ή ERP.

Το ERP χρησιμοποιείται ευρέως από μεγάλες εταιρείες για τη διαχείριση των καθημερινών χρηματοοικονομικών και λογιστικών αναγκών τους. Η SAP είναι ένας σημαντικός παίκτης στον χώρο, αλλά δεν είναι η μόνη. Η εταιρεία ανταγωνίζεται εταιρείες όπως η Microsoft και η Oracle, οι οποίες προσφέρουν τα δικά τους προϊόντα ERP.

Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι εξετάζει την αποκαλούμενη «on-prem» έκδοση του SAP ERP. Ο όρος «on-prem» αναφέρεται σε λογισμικό που φιλοξενείται στους διακομιστές της ίδιας της εταιρείας, σε αντίθεση με το cloud, όπου είναι δυνατή η απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω των κέντρων δεδομένων της SAP.