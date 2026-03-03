Σ. Αραβία: H Aramco αναζητά εναλλακτικές πηγές εξαγωγής πετρελαίου μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ

Η Aramco, ο πετρελαϊκός «κολοσσός» της Σαουδικής Αραβίας, εξετάζει εναλλακτικές διαδρομές για την εξαγωγή αργού πετρελαίου, προκειμένου να αποφύγει τα Στενά του Ορμούζ, ανέφερε την Τρίτη πηγή με γνώση του θέματος στο Reuters.

Σημειώνεται πως η εξέλιξη έρχεται μετά από την απόφαση του Ιράν να «κλείσει» τα Στενά, μια ιδιαίτερη κρίσιμη περιοχή για την παγκόσμια μεταφορά ενέργειας.,

Σε αυτό το πλαίσιο, η Aramco εξετάζει τη χρήση αγωγού για τη μεταφορά πετρελαίου μέσω της δυτικής ακτής της Ερυθράς Θάλασσας.

Υπενθυμίζεται πως το διυλιστήριο Ρας Τανούρα της Aramco ανακοίνωσε το Σάββατο την προσωρινή διακοπή της λειτουργίας λόγω επιθέσεων από drones, τα οποία καταρρίφθηκαν.

Εξάλλου, η Qatar Energy πως σταματά την παραγωγή εμπορευμάτων, όπως τη μεθανόλης του αλουμινίου και άλλων προϊόντων, μετά από δύο επιθέσεις που δέχτηκαν εγκαταστάσεις της στο βόρειο Κατάρ.