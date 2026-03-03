Κατάρ: Οι επιθέσεις του Ιράν δεν θα μείνουν αναπάντητες

Το Κατάρ δεν ενημερώθηκε για τις πυραυλικές επιθέσεις από το Ιράν, είπε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Ματζέντ αλ-Ανσάρι τονίζοντας πως η χώρα του δεν θα αφήσει αναπάντητες τις επιθέσεις.

Παράλληλα, τόνισε ότι τα ιρανικά αεροσκάφη που καταρρίφθηκαν χθες εισήλθαν στον εναέριο χώρο του Κατάρ παρά την προειδοποίηση που είχαν λάβει.

«Κατευθύνονταν προς τη Ντόχα πριν γίνουν στόχος και ακόμα ψάχνουμε για το πλήρωμα» είπε ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ του Κατάρ.

