Πρωτιά της Apple στην παγκόσμια αγορά smartphones το 2025 με μερίδιο 20%

Οι παγκόσμιες παραγγελίες smartphones αυξήθηκαν κατά 2% σε ετήσια βάση το 2025, ενισχυμένες από τη μεγαλύτερη ζήτηση και τη βελτίωση της οικονομικής δυναμικής στις αναδυόμενες αγορές, ανέφερε τη Δευτέρα η Counterpoint Research.

Την πρώτη θέση στην αγορά κατέλαβε η Apple, με μερίδιο 20% – το υψηλότερο μεταξύ των πέντε κορυφαίων κατασκευαστών – χάρη στη σταθερή ζήτηση στις αναδυόμενες και μεσαίου μεγέθους αγορές, καθώς και στις ισχυρές πωλήσεις της σειράς iPhone 17, όπως δήλωσε ο αναλυτής της Counterpoint, Varun Mishra.

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι κατασκευαστές προχώρησαν σε επίσπευση των παραγγελιών νωρίτερα μέσα στο έτος, προκειμένου να προλάβουν τους δασμούς. Ωστόσο, η επίδραση αυτή εξασθένησε καθώς προχωρούσε το 2025, με αποτέλεσμα ο όγκος του δεύτερου εξαμήνου να παραμείνει σε μεγάλο βαθμό ανεπηρέαστος.

Η Samsung κατέλαβε τη δεύτερη θέση με μερίδιο 19%, καταγράφοντας ήπια αύξηση των παραγγελιών, ενώ η Xiaomi βρέθηκε στην τρίτη θέση με 13%, υποστηριζόμενη από τη σταθερή ζήτηση στις αναδυόμενες αγορές.

Η παγκόσμια αγορά smartphones αναμένεται να παρουσιάσει επιβράδυνση το 2026, λόγω ελλείψεων σε ημιαγωγούς και της αύξησης του κόστους εξαρτημάτων, καθώς οι κατασκευαστές τσιπ δίνουν προτεραιότητα στα AI Data Centers έναντι των κινητών τηλεφώνων, δήλωσε ο διευθυντής ερευνών της Counterpoint, Tarun Pathak.