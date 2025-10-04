Ο χρυσός σημείωσε φέτος μια εντυπωσιακή άνοδο, κυρίως λόγω της αναζωπύρωσης της ζήτησης για τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF) σε συνδυασμό με τη σταθερή αγορά από κεντρικές τράπεζες.

Όπως αναφέρει η Deutsche Bank, οι δύο αυτοί παράγοντες έχουν αναδειχθεί σε «επιθετικούς» αγοραστές στην αγορά, διαμορφώνοντας την πορεία των τιμών πέρα από τους παραδοσιακούς οδηγούς.

Οι εισροές κεφαλαίων στα ETF έχουν καταστήσει το τρέχον έτος ως ένα από τα τρία πιο δυνατά όσον αφορά τη συγκέντρωση χρυσού από τότε που κυκλοφόρησαν τα συγκεκριμένα προϊόντα. Τα περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση (AUM) είναι πλέον κατά 70% υψηλότερα σε σχέση με τα επίπεδα του 2020 σε όρους δολαρίου ΗΠΑ, και η επίδρασή τους στις τιμές είναι πιο έντονη από ό,τι σε προηγούμενους κύκλους.

Σύμφωνα με τον αναλυτή της Deutsche Bank, Μάικλ Χσουέ, η ζήτηση μέσω ETF ασκεί φέτος «επίδραση 50% ισχυρότερη στις τιμές του χρυσού» σε σχέση με την περίοδο που οι επενδυτές μειώναν τις θέσεις τους μεταξύ 2021 και 2024.

Παράλληλα, οι κεντρικές τράπεζες συνεχίζουν να προσθέτουν 400–500 τόνους χρυσού ετησίως, μια τάση που η τράπεζα περιγράφει ως σε μεγάλο βαθμό ανεπηρέαστη από τις τιμές. Αυτή η επίσημη ζήτηση έχει αυξηθεί από το 2021, ακόμα και με τις πραγματικές τιμές σε υψηλά επίπεδα.

Οι στατιστικές δοκιμές περιπλέκουν την εικόνα. Η ανάλυση αιτιότητας Granger της Deutsche Bank κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «οι αλλαγές στην τιμή του χρυσού προκαλούν τις ροές στα ETF και όχι το αντίστροφο.»

Επεκτείνοντας την ανάλυση σε ευρύτερες χρηματοοικονομικές συνθήκες, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων, και όχι το δολάριο ΗΠΑ, είναι η βασική μεταβλητή που επηρεάζει τον χρυσό.

«Παράδοξα, η δοκιμή δείχνει επίσης ότι τόσο το δολάριο ΗΠΑ όσο και οι τιμές του χρυσού προκαλούν αιτιωδώς τις αλλαγές στις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων», πρόσθεσε ο Χσουέ.

Ο αναλυτής προειδοποιεί ότι η βαριά εξάρτηση από τις ροές των ETF εισάγει κινδύνους πτώσης, εάν αυτές οι εισροές σταματήσουν ή αντιστραφούν.

Ιστορικά, οι επενδυτές έχουν αυξήσει τις αγορές χρυσού όταν οι αποδόσεις ήταν σε πτώση, καθιστώντας την πολιτική της Federal Reserve κρίσιμη για τις μελλοντικές προοπτικές.