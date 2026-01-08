Περέιρα (ΕΚΤ): Δεν συντρέχει λόγος για αλλαγή των επιτοκίων στην Ευρωζώνη

Το μέλος του Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και κεντρικός τραπεζίτης της Πορτογαλίας, Αλβάρο Σάντος Περέιρα, προέτρεψε τις κυβερνήσεις να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για την τόνωση της ανάπτυξης στην Ευρωζώνη, δηλώνοντας ότι η πολιτική της ΕΚΤ έχει επιτελέσει το έργο της για τη στήριξη της οικονομίας και δεν υπάρχει λόγος να αλλάξουν τα επιτόκια.

Η Ευρωζώνη βρίσκεται σε «κατάσταση σταθερότητας των τιμών», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η ΕΚΤ αναμένει τα επίπεδα πληθωρισμού να παραμείνουν γύρω από τον στόχο του 2%.

«Εάν (ο πληθωρισμός) συνεχίσει έτσι, δεν υπάρχει λόγος να αλλάξει η νομισματική πολιτική, η οποία έχει ήδη κάνει ό,τι ήταν απαραίτητο για να βοηθήσει την οικονομία όταν ήταν απαραίτητο», δήλωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα RTP αργά το βράδυ της Τετάρτης.

Ο Σάντος Περέιρα είπε ότι εάν η ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υποτονική, αυτό δεν οφείλεται στην πολιτική της ΕΚΤ.

Προέτρεψε την ΕΕ να εμβαθύνει την ενιαία αγορά σε τομείς όπως οι υπηρεσίες, οι μεταφορές και η ηλεκτρική ενέργεια, προκειμένου να αξιοποιήσει πλήρως τους 450 εκατομμύρια καταναλωτές της Ευρώπης.

«Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι οι κυβερνήσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσουν σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα επιτρέψουν στις χώρες να αναπτυχθούν περισσότερο», δήλωσε.

Τον περασμένο μήνα, η ΕΚΤ διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια πολιτικής και αύξησε ορισμένες από τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη, ενισχύοντας τις προσδοκίες της αγοράς ότι θα διατηρήσει σταθερό το επιτόκιο καταθέσεων στο 2% για πολλούς μήνες.

Η ΕΚΤ προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα υποχωρήσει κάτω από το 2% το 2026 και το 2027, κυρίως λόγω του χαμηλότερου κόστους ενέργειας, πριν επιστρέψει στον μεσοπρόθεσμο στόχο το 2028. Αναμένει ότι η Ευρωζώνη θα σημειώσει ανάπτυξη 1,2% το 2026, από 1,4% που προβλέπεται για το 2025.