Οι προβλέψεις της Intel απογοήτευσαν τους επενδυτές

Η Intel προέβλεψε την Πέμπτη έσοδα και κέρδη για το πρώτο τρίμηνο κάτω από τις εκτιμήσεις της αγοράς, καθώς αγωνίζεται να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση για παραδοσιακά τσιπ διακομιστών που χρησιμοποιούνται σε κέντρα δεδομένων (data center) Τεχνητής Νοημοσύνης.

Οι μετοχές της Intel σημείωσαν πτώση 7% στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο της Wall Street την Πέμπτη.

Η Intel προέβλεψε έσοδα για το τρέχον τρίμηνο μεταξύ 11,7 και 12,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε σύγκριση με τη μέση εκτίμηση των αναλυτών για 12,51 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η LSEG.

Αναμένει ότι τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή θα φτάσουν στο σημείο ισορροπίας το πρώτο τρίμηνο, σε σύγκριση με τις προσδοκίες για προσαρμοσμένα κέρδη 5 σεντ ανά μετοχή.

Οι επενδυτές και οι αναλυτές ελπίζουν ότι η ταχεία ανάπτυξη κέντρων δεδομένων που έχουν αναθέσει μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας για την προώθηση των επιχειρήσεων Τεχνητής Νοημοσύνης τους θα οδηγήσει σε αύξηση των πωλήσεων των παραδοσιακών τσιπ διακομιστών της Intel, τα οποία χρησιμοποιούνται παράλληλα με τις κορυφαίες μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPU) της Nvidia.

Με μια σειρά από επενδύσεις υψηλού προφίλ στην Intel πέρυσι - μια επένδυση 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Nvidia, 2 δισεκατομμύρια δολάρια από την SoftBank και συμμετοχή της αμερικανικής κυβέρνησης στην εταιρεία - η εμπιστοσύνη των επενδυτών στην αναβίωση της εταιρείας ήταν υψηλή.



Η εταιρεία έχει ξεκινήσει την αποστολή των νέων τσιπ PC «Panther Lake» - το πρώτο προϊόν που κατασκευάστηκε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία κατασκευής 18A της Intel, και οι αναλυτές ανέμεναν ότι η αύξηση της παραγωγής θα έβλαπτε τα περιθώρια κέρδους.