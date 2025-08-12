Οι μισθοί στη Βρετανία αυξήθηκαν 5% για τον Ιούνιο

Εντός των εκτιμήσεων κινήθηκε η αύξηση των μισθών στην οικονομία της Βρετανίας για το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Τρίτη η στατιστική αρχή της χώρας (ONS).

Οι μέσοι εβδομαδιαίοι μισθοί -χωρίς να υπολογίζονται τα μπόνους- ενισχύθηκαν σε ετήσιο επίπεδο 5% για το τρίμηνο Απριλίου - Ιουνίου, εντός των εκτιμήσεων των αναλυτών που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters.

Το ποσοστό της ανεργίας διαμορφώθηκε στο 4,7%, χωρίς μεταβολή σε σχέση με τον Μάιο και εντός των εκτιμήσεων των αναλυτών.

Σημειώνεται πως η Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) μείωσε την περασμένη εβδομάδα τα επιτόκια από 4,25% σε 4% μετά από μια σφιχτή και διχασμένη απόφαση.

Ορισμένοι αξιωματούχοι της τράπεζας ανησυχούν κυρίως για τους κινδύνους που ενέχουν οι υποκείμενες πιέσεις στις τιμές στην οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των μισθών, ενώ άλλοι επικεντρώνονται περισσότερο στα σημάδια επιβράδυνσης της αγοράς εργασίας.

Οι επενδυτές έχουν ήδη προεξοφλήσει πλήρως μια νέα μείωση των επιτοκίων της BoE μόνο τον Φεβρουάριο του 2026, παρά το γεγονός ότι ο πληθωρισμός τον Ιούνιο αυξήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2024, στο 3,6%, και η τράπεζα προβλέπει ότι θα φτάσει σύντομα το 4%, διπλάσιο από τον στόχο της BoE.