Οι βιομήχανοι της Γερμανίας κατά του Μερτς: Χρειάζονται περισσότερα για να ανακοπεί η «ελεύθερη πτώση»

Η γερμανική κυβέρνηση πρέπει να κάνει περισσότερα για να σώσει τη βιομηχανία από την οικονομική «ελεύθερη πτώση» της χώρας, δήλωσε την Τρίτη η ένωση του κλάδου BDI, καθώς μείωσε τις προβλέψεις της για την παραγωγή για το έτος.

Η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης συρρικνώθηκε το 2023 και το 2024, και αναμένεται να αυξηθεί μόνο ελαφρώς, κατά 0,2%, φέτος, καθώς οι υψηλότερες επενδύσεις αναμένεται να σταθεροποιηθούν μόνο από το επόμενο έτος.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος ανέλαβε την εξουσία υποσχόμενος μια ταχεία ανάκαμψη της γερμανικής βιομηχανίας, εξασφάλισε τον Μάρτιο την έγκριση ενός ειδικού ταμείου ύψους 500 δισεκατομμυρίων ευρώ για επενδύσεις σε υποδομές.

«Η Γερμανία, ως οικονομικός τόπος, βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση, αλλά η γερμανική κυβέρνηση δεν αντιδρά με αρκετή αποφασιστικότητα», ανέφερε η BDI στην εξαμηνιαία βιομηχανική έκθεσή της που δημοσιεύθηκε την Τρίτη.

Η BDI μείωσε τις προβλέψεις της για τη βιομηχανική παραγωγή το 2025 σε μείωση 2,0%, από 0,5% που είχε προβλέψει τον Μάρτιο.

«Κάθε μήνας χωρίς αποφασιστικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις κοστίζει περισσότερες θέσεις εργασίας και ευημερία και περιορίζει σοβαρά το μελλοντικό περιθώριο ελιγμών της κυβέρνησης», ανέφερε η BDI, ζητώντας περισσότερες επενδύσεις και λιγότερη γραφειοκρατία.

Λείπουν οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις

Σε παρόμοιο τόνο, η ένωση μηχανικών VDMA δήλωσε την Τρίτη ότι οι υποσχεθείσες μεταρρυθμίσεις δεν έχουν υλοποιηθεί.

«Απουσιάζουν τα απαραίτητα σημάδια μιας νέας αρχής στο παγκόσμιο εμπόριο, όπως και οι υποσχεθείσες οικονομικές μεταρρυθμίσεις που θα ελάφρυναν πραγματικά το βάρος των επιχειρήσεων», δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος της VDMA, Γιοχάνες Γκέρναντ.

Η ένωση ανέφερε ότι οι συνολικές παραγγελίες μηχανικών αυξήθηκαν ελαφρώς τον Οκτώβριο, κυρίως λόγω της αύξησης των συμβολαίων από χώρες εκτός της Ευρωζώνης, ενώ οι εγχώριες παραγγελίες και εκείνες που προέρχονταν από χώρες της Ευρωζώνης παρέμειναν στάσιμες.

«Η μικρή αύξηση των παραγγελιών τον Οκτώβριο είναι ενθαρρυντική, αλλά δυστυχώς αποτελεί μόνο μια σταθεροποίηση σε χαμηλό επίπεδο, καθώς ο περασμένος Οκτώβριος ήταν ένας από τους πιο αδύναμους μήνες του 2024», δήλωσε ο Gernandt.

«Η βιομηχανία μηχανολογικής μηχανικής συνεχίζει να παραμένει στάσιμη», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι οι παραγγελίες για τους πρώτους 10 μήνες του 2025 μειώθηκαν κατά 1% σε ετήσια βάση.