Ο Τραμπ βάζει δασμούς 100% στα παντεταρισμένα φάρμακα - «Καπέλο» και σε βαρέα φορτηγά και έπιπλα

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Παρασκευής (ώρα Ελλάδας) πως οι ΗΠΑ θα επιβάλουν δασμό 100% στα επώνυμα ή πατενταρισμένα φαρμακευτικά προϊόντα.

«Από την 1η Οκτωβρίου 2025, θα επιβάλλουμε δασμό 100% σε οποιοδήποτε επώνυμο ή πατενταρισμένο φαρμακευτικό προϊόν, εκτός εάν μια εταιρεία κατασκευάζει το φαρμακευτικό της εργοστάσιο στην Αμερική» ανέφερε ο ίδιος με ανάρτηση του στο Truth Social.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα επιβληθούν δασμοί στα φαρμακευτικά προϊόντα εάν οι εταιρείες έχουν ξεκινήσει την κατασκευή εργοστασίου παραγωγής στις ΗΠΑ ή εάν ένα τέτοιο εργοστάσιο βρίσκεται υπό κατασκευή, μετέδωσε το Bloomberg.

Πέρα από τα φάρμακα, ο Τραμπ ανακοίνωσε και την επιβολή δασμών 25% σε βαρέα φορτηγά, 50% σε ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα μπάνιου και 30% σε επικαλυμμένα έπιπλα, με έναρξη ισχύος από την 1η Οκτωβρίου

Όπως ανέφερε το Reuters, οι εμπορικές συμφωνίες της κυβέρνησης Τραμπ με την Ιαπωνία, την ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο περιλαμβάνουν διατάξεις που περιορίζουν τους δασμούς για συγκεκριμένα προϊόντα, όπως αυτοκίνητα, ημιαγωγούς και φαρμακευτικά προϊόντα, πράγμα που σημαίνει ότι οι νέοι υψηλότεροι δασμοί εθνικής ασφάλειας πιθανότατα δεν θα τους αυξήσουν πάνω από τα συμφωνημένα ποσοστά.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησε να καταβάλει στις ΗΠΑ δασμολογικό συντελεστή 15%, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινήτων και των ανταλλακτικών αυτοκινήτων, των φαρμακευτικών προϊόντων και των ημιαγωγών, σύμφωνα με δήλωση που εξέδωσε ο Λευκός Οίκος τον Ιούλιο.

Σύμφωνα με τη εμπορική συμφωνία που συνήφθη με την Ιαπωνία, «η μεταχείριση των ειδικών ή σύνθετων δασμολογικών συντελεστών θα είναι πανομοιότυπη με τη μεταχείριση που παρέχεται στα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης», σύμφωνα με δήλωση που εξέδωσε ο Λευκός Οίκος στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Τι σημαίνει για τις εξαγωγές;

Τον Αύγουστο, οι ΗΠΑ και η Κίνα παρέτειναν την εκεχειρία των δασμών για άλλα 90 ημέρες, αποτρέποντας την επιβολή τριψήφιων δασμών στα προϊόντα της άλλης πλευράς.

Η συμφωνία καθορίζει - τουλάχιστον μέχρι τις 10 Νοεμβρίου - δασμό 30% στις κινεζικές εισαγωγές, με κινεζικούς δασμούς στις αμερικανικές εισαγωγές στο 10%.

Δεν είναι άμεσα σαφές εάν ο νέος γύρος δασμών θα επιβληθεί επιπλέον των δασμών που ήδη καταβάλλει η Κίνα ή θα εφαρμοστεί ξεχωριστά.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εισήγαγαν έπιπλα αξίας περίπου 25,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2024, με περίπου το 60% αυτών των εισαγωγών να προέρχεται από το Βιετνάμ και την Κίνα.

Το «πάγωμα» από το Ανώτατο Δικαστήριο

Οι νέες ενέργειες θεωρούνται μέρος της στροφής της κυβέρνησης Τραμπ προς πιο καθιερωμένες νομικές αρχές για τις δασμολογικές της ενέργειες, δεδομένων των κινδύνων που συνδέονται με μια υπόθεση ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου σχετικά με τη νομιμότητα των εκτεταμένων παγκόσμιων δασμών του.

Στις 9 Σεπτεμβρίου, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ συμφώνησε να αποφανθεί σχετικά με τη νομιμότητα των εκτεταμένων παγκόσμιων δασμών του Τραμπ, θέτοντας σε δοκιμασία μία από τις πιο τολμηρές διεκδικήσεις της εκτελεστικής εξουσίας του, η οποία έχει κεντρική θέση στην οικονομική και εμπορική ατζέντα του.

Οι αγορεύσεις για την υπόθεση έχουν προγραμματιστεί για τις 5 Νοεμβρίου.