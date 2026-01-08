Σε πλήρη προπληρωμή υποχρεώνει η Nvidia τους Κινέζους πελάτες που επιθυμούν να αποκτήσουν τα τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης H200, επιχειρώντας να περιορίσει τον επιχειρηματικό κίνδυνο που απορρέει από την αβεβαιότητα γύρω από τις εγκρίσεις αποστολών από το Πεκίνο, σύμφωνα με δύο καλά ενημερωμένες πηγές του Reuters.

Οι όροι που έχει θέσει ο αμερικανικός κατασκευαστής χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα αυστηροί, καθώς δεν προβλέπουν ακυρώσεις, επιστροφές χρημάτων ή αλλαγές στις παραγγελίες μετά την υποβολή τους, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

Σε ειδικές περιπτώσεις, οι πελάτες μπορούν να παρέχουν εμπορική ασφάλιση ή εξασφάλιση περιουσιακών στοιχείων ως εναλλακτική λύση της πληρωμής σε μετρητά, πρόσθεσε ένα από τα άτομα.

Οι τυπικοί όροι της Nvidia για τους Κινέζους πελάτες περιελάμβαναν στο παρελθόν απαιτήσεις προπληρωμής, αλλά μερικές φορές τους επιτρεπόταν να καταθέσουν προκαταβολή αντί να πραγματοποιήσουν πλήρη προπληρωμή, ανέφερε το άτομο.

Ωστόσο, για το H200, η εταιρεία έχει επιβάλει ιδιαίτερα αυστηρούς όρους, δεδομένης της αβεβαιότητας σχετικά με το αν οι κινεζικές ρυθμιστικές αρχές θα δώσουν το πράσινο φως για τις αποστολές, πρόσθεσε.

Κινεζικές εταιρείες τεχνολογίας έχουν παραγγείλει περισσότερα από 2 εκατομμύρια τσιπ H200, με τιμή περίπου 27.000 δολάρια το καθένα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters τον περασμένο μήνα, υπερβαίνοντας το απόθεμα των 700.000 τσιπ της Nvidia.