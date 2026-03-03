Netflix: Κίνδυνος για μαζικές απολύσεις στο Χόλιγουντ από τη συμφωνία Warner Bros - Discovery

Η εξαγορά της Warner Bros Discovery από την Paramount ενέχει τον κίνδυνο «μαζικών» απολύσεων στο Χόλιγουντ, δήλωσε ο συν-διευθύνων σύμβουλος του Netflix, Γκρεγκ Πέτερς, σε συνέντευξή του στους Financial Times τη Δευτέρα.

«Πολλοί άνθρωποι θα χάσουν τις δουλειές τους» είπε ο ίδιος, λίγες μέρες μετά την άρνηση του Netflix να ανταποκριθεί στην αναθεωρημένη προσφορά της Paramount για την Warner.

«Κάνουν προσφορές και κερδίζουν αυτές τις συμφωνίες σε τιμές που δεν μπορώ να καταλάβω, που δεν φαίνονται οικονομικές» σημείωσε ο Πέτερς.

Η Paramount έχει διαφημίσει συνέργειες ύψους περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ως μέρος της συγχώνευσής της με την Warner. Ωστόσο, το Netflix είχε εκτιμήσει ότι η Paramount θα έπρεπε να μειώσει 16 δισεκατομμύρια δολάρια για να λειτουργήσει η συμφωνία, δεδομένης της υψηλής τιμής των 111 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Warner. Η συμφωνία είναι μία από τις μεγαλύτερες που έχουν γίνει ποτέ στον τομέα των μέσων ενημέρωσης.

Οι ανησυχίες για τα οικονομικά της Paramount αυξήθηκαν μετά την επίτευξη της συμφωνίας με την Warner. Η Fitch, νωρίτερα τη Δευτέρα, υποβάθμισε τα ομόλογα της εταιρείας σε καθεστώς «σκουπιδιών» και έθεσε αρνητική προοπτική αξιολόγησης, επικαλούμενη ανησυχίες για τα υψηλά επίπεδα χρέους λόγω της συμφωνίας με την Warner.

Η Moody’s και η S&P είχαν επίσης εκδώσει την περασμένη εβδομάδα προειδοποιήσεις σχετικά με τα οικονομικά της Paramount και τη συμφωνία.