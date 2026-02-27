Οι μετοχές των Netflix και Paramount εκτινάσσονται καθώς τερματίζεται η πολύμηνη μάχη για τη Warner Bros

Η μετοχή του Netflix σημείωσε άνοδο άνω του 9% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Παρασκευής, καθώς οι επενδυτές χαιρέτισαν την απόφασή του να αποχωρήσει από τη μάχη για τη Warner Bros Discovery, ενώ η Paramount κατέγραψε άνοδο περίπου 10% αφού κέρδισε τον αγώνα για ορισμένα από τα πιο πολύτιμα τηλεοπτικά και κινηματογραφικά περιουσιακά στοιχεία στον κόσμο.

Το τέλος του πολύμηνου «πολέμου» προσφορών έστρεψε ξανά την προσοχή στον σημαντικό αντιμονοπωλιακό έλεγχο που θα αντιμετώπιζε μια συγχώνευση Paramount–Warner Bros στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης μιας ενεργής έρευνας στην Καλιφόρνια. Οι μετοχές της Warner Bros σημείωσαν οριακή πτώση.

Η κοινοπραξία Paramount Skydance συνέχισε επίμονα την προσπάθειά της για τη Warner Bros, ξεκινώντας μια επιθετική καμπάνια για να αποσπάσει το «έπαθλο» από το Netflix. Κατάφερε να επαναφέρει τη Warner Bros στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων την περασμένη εβδομάδα, με αναθεωρημένη προσφορά 31 δολαρίων ανά μετοχή, ξεπερνώντας την προσφορά των 27,75 δολαρίων της Netflix για το στούντιο και τα περιουσιακά στοιχεία streaming.

Η Netflix δήλωσε ότι το τίμημα που απαιτούνταν για να παραμείνει στη διαδικασία είχε ανέβει πέρα από αυτό που θεωρούσε οικονομικά συνετό, επιβεβαιώνοντας στο Reuters ότι θα αποσυρθεί από τη μάχη εξαγοράς. «Ήμασταν πάντα πειθαρχημένοι… η συμφωνία δεν είναι πλέον οικονομικά ελκυστική», ανέφερε η εταιρεία.

«Η προσφορά έμοιαζε εξαρχής με έναν συνδυασμό επίθεσης και άμυνας – ενίσχυση περιεχομένου και κλίμακας, ενώ ταυτόχρονα αποτροπή του ανταγωνισμού από το να αποκτήσει πλεονέκτημα, αλλά σε πολύ υψηλό τίμημα», δήλωσε ο Ματ Μπρίτζμαν, ανώτερος αναλυτής μετοχών της Hargreaves Lansdown.

«Προς το παρόν τουλάχιστον, η αγορά φαίνεται να αποτιμά την εξέλιξη αυτή ως νίκη για όλους», είπε.

Στη μάχη για τη Warner Bros, η κοινοπραξία της Paramount, με τη στήριξη του δισεκατομμυριούχου Larry Ellison και υπό την ηγεσία του γιου του, διευθύνοντος συμβούλου της Paramount, David Ellison, αύξησε επίσης τη ρήτρα αποχώρησης στα 7 δισ. δολάρια και διεύρυνε τις χρηματοδοτικές της δεσμεύσεις, συμπεριλαμβανομένων 45,7 δισ. δολαρίων σε ίδια κεφάλαια.

«Στις ΗΠΑ, πιστεύουμε ότι η Paramount διαθέτει αρκετά καλή σχέση με την προεδρική διοίκηση ώστε να αμβλυνθούν οι ανησυχίες, και το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει δημιουργήσει προηγούμενο παραβλέποντας τη συγχώνευση μεγάλων στούντιο όταν η Disney εξαγόρασε τη Fox», ανέφεραν αναλυτές της Morningstar.

Η Paramount Skydance αναδείχθηκε έτσι νικήτρια σε μια μάχη που διήρκεσε μήνες για την εξαγορά της Warner Bros Discovery, αφού το Netflix αρνήθηκε την Πέμπτη να αυξήσει την προσφορά του για το ιστορικό στούντιο του Χόλιγουντ.

Το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros πρέπει ακόμη να τερματίσει τη συμφωνία με τη Netflix και να αποδεχτεί την προσφορά της Paramount Skydance.

«Μόλις το διοικητικό μας συμβούλιο ψηφίσει την αποδοχή της συμφωνίας συγχώνευσης με την Paramount, θα δημιουργηθεί τεράστια αξία για τους μετόχους μας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Warner, Ντέιβιντ Ζασλάβ.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι με τις δυνατότητες που προσφέρει η συγχώνευση της Paramount Skydance και της Warner Bros Discovery και ανυπομονούμε να αρχίσουμε να συνεργαζόμαστε για να αφηγούμαστε ιστορίες που συγκινούν τον κόσμο».

Η Paramount κατάφερε να προσελκύσει την Warner Bros πίσω στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων την περασμένη εβδομάδα, με την προοπτική μιας αυξημένης προσφοράς μετρητών για την εταιρεία.

Νωρίτερα την ίδια μέρα, η Warner Bros δήλωσε ότι η αναθεωρημένη προσφορά της Paramount, ύψους 31 δολαρίων ανά μετοχή, ήταν ανώτερη από την προσφορά της Netflix, ύψους 27,75 δολαρίων ανά μετοχή, για τα περιουσιακά στοιχεία της Warner Bros στον τομέα του streaming και των στούντιο.

Ένας σύμβουλος του Netflix δήλωσε ότι είχαν συστήσει στην υπηρεσία streaming να αποσυρθεί από την προσφορά, επειδή η συμφωνία δεν είχε πλέον οικονομικό νόημα.

Στον απόηχο των εξελίξεων, η μετοχή του Netflix έφτασε να ανεβαίνει έως και 10% πριν από το άνοιγμα της συνεδρίασης της Παρασκευής στη Wall Street.

Ο συν-διευθύνων σύμβουλος της Netflix, Τεντ Σαράντος, είχε υπαινιχθεί σε συνέντευξή του στις 20 Φεβρουαρίου ότι η εταιρεία δεν θα αύξανε σημαντικά την προσφορά της, τονίζοντας ότι η Netflix έχει υπάρξει «πολύ πειθαρχημένη αγοραστής». Πρόσθεσε ότι η εταιρεία ανταγωνιζόταν έναν δισεκατομμυριούχο που έδειξε προθυμία να πληρώσει τίμημα για τη Warner Bros το οποίο η Netflix θεωρούσε παράλογο.

Ο ρυθμιστικός έλεγχος

Η συγχώνευση της Paramount με τη Warner Bros θα ενώσει δύο μεγάλα στούντιο του Χόλιγουντ, δύο πλατφόρμες streaming (HBO Max και Paramount+) και δύο ειδησεογραφικά πρακτορεία (CNN και CBS).

Το deal είναι πιθανό να υποβληθεί σε αντιμονοπωλιακό έλεγχο στην Ουάσιγκτον, σε ξένες χώρες και σε πολιτείες των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της Καλιφόρνιας. «Η έγκριση από τις ομοσπονδιακές ρυθμιστικές αρχές φαίνεται πιθανή, δεδομένου του πολιτικού περιβάλλοντος. Ωστόσο, θεωρούμε πολύ πιθανό ότι ορισμένες ρυθμιστικές αρχές των πολιτειών θα προσπαθήσουν να αμφισβητήσουν τη συμφωνία. Πιστεύουμε ότι υπάρχει πιθανότητα να έχουν λόγο και οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές», ανέφεραν οι αναλυτές της TD Cowen.

Ο επικεφαλής εισαγγελέας στην πολιτεία της Καλιφόρνιας, Ρομπ Ρόντα (μέλος του Δημοκρατικού Κόμματος), δήλωσε ότι η συμφωνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί και ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης της Καλιφόρνιας έχει ανοίξει έρευνα, διαμηνύοντας πως η εξέταση θα είναι αυστηρή.

Οι πολιτείες έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στη δικαιοσύνη για να μπλοκάρουν συμφωνίες, αν και το ομοσπονδιακό υπουργείο Δικαιοσύνης διαθέτει τους περισσότερους πόρους για να το πράξει.

Προβεβλημένα στελέχη των Δημοκρατικών, όπως ο Μπέρνι Σάντερς και η Ελίζαμπεθ Γουόρεν, έχουν εκφράσει την ανησυχία τους ότι η έγκριση της συμφωνίας θα μπορούσε να επηρεαστεί από πολιτικές ευνοιοκρατίες.

Στην αναθεωρημένη προσφορά της, η Paramount αύξησε το ποσό που θα κατέβαλε σε περίπτωση που η συμφωνία δεν λάμβανε την έγκριση των ρυθμιστικών αρχών από 5,8 δισεκατομμύρια δολάρια σε 7 δισεκατομμύρια δολάρια. Συμφώνησε επίσης να καλύψει το τέλος 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων που θα όφειλε η Warner Bros στο Netflix για την αποχώρησή της από τη συμφωνία συγχώνευσης.