Έπεσαν οι υπογραφές για την εξαγορά της Warner Bros από την Paramount - Deal 110 δισ. δολαρίων

Η Warner Bros. Discovery συμφώνησε να εξαγοραστεί από την Paramount Skydance σε συμφωνία αξίας 110 δισ. δολαρίων, η οποία υπογράφηκε το πρωί της Παρασκευής, σύμφωνα με ηχητικό απόσπασμα από παγκόσμια εσωτερική συνεδρίαση της εταιρείας που εξέτασε το Reuters.

«Το Netflix είχε το νόμιμο δικαίωμα να αντιστοιχίσει την προσφορά της PSKY. Όπως γνωρίζετε, τελικά επέλεξε να μην το πράξει. Αυτό οδήγησε στην υπογραφή συμφωνίας με την PSKY σήμερα το πρωί. Έτσι έχουν τα πράγματα», δήλωσε ο Μπρους Κάμπελ, επικεφαλής εσόδων και στρατηγικής της Warner Bros. Discovery.

Η συμφωνία βάζει τέλος στον πόλεμο προσφορών, αφού το Netflix επέλεξε να μην αντιστοιχίσει την τελευταία προσφορά της Paramount Skydance, ύψους 31 δολαρίων ανά μετοχή, την οποία η Warner Bros. Discovery έκρινε ανώτερη από την προσφορά των 27,75 δολαρίων ανά μετοχή του κολοσσού του streaming για τα στούντιο και τα περιουσιακά στοιχεία streaming.

Οι μετοχές της Paramount Skydance ενισχύθηκαν κατά 24%, ενώ του Netflix κατά 13%, καθώς οι επενδυτές χαιρέτισαν την απόφαση του τελευταίου να αποσυρθεί από τη διεκδίκηση της Warner Bros. Discovery.

Έγκριση ανταγωνισμού στην ΕΕ: πιθανό να μην αποτελέσει εμπόδιο

Η Paramount Skydance αναμένεται να εξασφαλίσει χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες την έγκριση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκή Ένωση, με τυχόν απαιτούμενες εκποιήσεις να εκτιμάται ότι θα είναι περιορισμένες, ανέφερε το Reuters την Παρασκευή, επικαλούμενο πηγές.

Ωστόσο, η συγχώνευση έχει προσελκύσει τον έλεγχο του Γενικού Εισαγγελέα της Πολιτείας της Καλιφόρνια, Ρομπ Μπόντα, ο οποίος δήλωσε ότι η πολιτεία διερευνά τη συμφωνία με την Paramount Skydance και θα προχωρήσει σε ενδελεχή εξέτασή της.

Η συμφωνία - η οποία περιλαμβάνει χρέος περίπου 29 δισ. δολαρίων - συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες ανακατατάξεις στον χώρο των μέσων ενημέρωσης στο Χόλιγουντ και θα δημιουργήσει ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά στούντιο παγκοσμίως, επιτρέποντας στην Paramount Skydance να αξιοποιήσει το χαρτοφυλάκιο πνευματικής ιδιοκτησίας της Warner, συμπεριλαμβανομένων franchise όπως τα Φανταστικά Ζώα και το Μάτριξ.

Η συμφωνία αναμένεται επίσης να ενισχύσει τις δραστηριότητες της Paramount Skydance στο streaming, με πιθανό συνδυασμό των HBO Max και Paramount+, ενισχύοντας τη θέση της έναντι του ηγέτη της αγοράς, του Netflix.

Η Paramount Skydance επιδίωκε την εξαγορά της Warner Bros. Discovery από τα τέλη του περασμένου έτους, όταν ξεκίνησε επιθετική προσπάθεια αποσπώντας την εταιρεία από τον κολοσσό του streaming, αυξάνοντας διαδοχικά την προσφορά της.

Η εταιρεία, υπό την ηγεσία του γιου του δισεκατομμυριούχου Λάρι Έλισον, Ντέιβιντ Έλισον, προσέλκυσε εκ νέου το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros. Discovery στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο βελτιωμένης προσφοράς σε μετρητά.

Στην αναθεωρημένη πρότασή της, η Paramount Skydance αύξησε το τέλος τερματισμού που θα κατέβαλλε σε περίπτωση μη λήψης κανονιστικής έγκρισης στα 7 δισ. δολάρια, από 5,8 δισ. δολάρια. Συμφώνησε επίσης να καταβάλει το τέλος τερματισμού ύψους 2,8 δισ. δολαρίων που οφείλει η Warner Bros. Discovery στο Netflix.

Η ακτιβιστική επενδυτική εταιρεία Ancora Holdings, η οποία κατέχει μικρό ποσοστό στη Warner Bros. Discovery, είχε εντείνει την πίεση προς τον ιδιοκτήτη του HBO για στενότερη συνεργασία με την Paramount Skydance.

Νομοθέτες από όλο το πολιτικό φάσμα έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι μια εξαγορά της Warner Bros. Discovery ενδέχεται να περιορίσει τις επιλογές και να αυξήσει τις τιμές για τους καταναλωτές.

Παράλληλα, φορείς της κινηματογραφικής βιομηχανίας προειδοποιούν ότι η συγκέντρωση μεγάλων στούντιο του Χόλιγουντ μπορεί να οδηγήσει σε απώλειες θέσεων εργασίας και σε μείωση του αριθμού των ταινιών που προβάλλονται στις αίθουσες.