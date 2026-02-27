Η Paramount Skydance αναμένεται να εξασφαλίσει εύκολα την έγκριση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξαγορά της Warner Bros Discovery, ενώ οι εκποιήσεις, εάν απαιτηθούν για να αντιμετωπιστούν κανονιστικά ζητήματα, πιθανότατα θα είναι μικρής σημασίας, δήλωσαν την Παρασκευή δύο άτομα με άμεση γνώση του θέματος.

Σε αντίθεση με την ματαιωμένη προσφορά του Netflix, η προσφορά της Paramount αντιμετωπίζει λιγότερα ρυθμιστικά εμπόδια, καθώς ο συνδυασμός Paramount–Warner Bros έχει μερίδιο αγοράς κάτω του 20% σε όλες τις αγορές της Ευρώπης, ανέφεραν οι πηγές. Οι πηγές μίλησαν ανώνυμα λόγω της ευαισθησίας του θέματος.

Οι ρυθμιστικές αρχές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνήθως υιοθετούν αυστηρή γραμμή όταν το μερίδιο αγοράς υπερβαίνει το 30%. Η Paramount δεν έχει ακόμη υποβάλει επίσημο αίτημα έγκρισης από την ΕΕ, αλλά παρέχει ήδη πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές της.

Η συμφωνία θα απαιτούσε επίσης έγκριση βάσει του κανονισμού της ΕΕ για τις ξένες επιδοτήσεις, καθώς το Ταμείο Δημόσιων Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας, η L'imad Holding Company του Άμπου Ντάμπι και η Αρχή Επενδύσεων του Κατάρ χρηματοδοτούν την προσφορά. Οι κανόνες στοχεύουν στην αποφυγή αθέμιτης ξένης κρατικής βοήθειας.

Η Paramount είναι ανοιχτή στην αποχώρηση μικρών καναλιών, λένε πηγές

Παρότι η Paramount ελπίζει σε άνευ όρων έγκριση της ΕΕ, η εταιρεία είναι πρόθυμη να εκποιήσει μικρά κανάλια, όπως τα παιδικά της εμπορικά σήματα, εάν απαιτηθεί, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Οι επικαλυπτόμενες επιχειρήσεις περιλαμβάνουν τον συνδυασμό δύο στούντιο και αρκετών τηλεοπτικών καναλιών.

Η Paramount διαθέτει το Nickelodeon, ενώ η Warner Bros κατέχει το Cartoon Network.

Η εταιρεία αναμένεται να ζητήσει επίσημη έγκριση από την ΕΕ τους επόμενους μήνες, ξεκινώντας μια προκαταρκτική αξιολόγηση διάρκειας 25 εργάσιμων ημερών, η οποία μπορεί να παραταθεί κατά 10 εργάσιμες ημέρες εάν προσφερθούν διορθωτικά μέτρα.

Ρυθμιστικές προκλήσεις και διεθνείς εγκρίσεις

Η Καλιφόρνια αναμένεται να αποτελέσει το μεγαλύτερο εμπόδιο για τη συμφωνία, ενώ οι εγκρίσεις από τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένουν κρίσιμες.

Ο ευρωβουλευτής Αντρέας Σουάμπ, που είχε επικρίνει την υποψηφιότητα της Netflix και ηγήθηκε διαπραγματεύσεων για νομοθετήματα τεχνολογίας, δήλωσε ότι η προσφορά της Paramount θέτει λιγότερα ζητήματα.

«Νομίζω ότι η Paramount είναι κάτι που θα μπορούσαμε να αποδεχτούμε. Πρόκειται για μια συγκέντρωση στην παραγωγή ταινιών. Δεν υπάρχει κίνδυνος ένας ψηφιακός πρωταθλητής να αναλάβει την αγορά streaming βίντεο», ανέφερε.