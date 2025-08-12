Ν. Αφρική: Aναθεωρημένη πρόταση για μείωση δασμών κατά 30% στις ΗΠΑ

Η Νότια Αφρική ανακοίνωσε την πρόθεσή της να υποβάλει στην Ουάσιγκτον μια αναθεωρημένη έκδοση της εμπορικής της συμφωνίας με την κυβέρνηση Τραμπ, με κύριο στόχο τη μείωση του 30% σε δασμούς που έχει επιβληθεί στις εξαγωγές της προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Εμπορίου Παρκς Τάου, η κίνηση αυτή στοχεύει να αντιμετωπίσει τις αρνητικές συνέπειες που προκαλεί η υψηλή αυτή επιβάρυνση, η οποία πλήττει σημαντικά τον εξαγωγικό τομέα της χώρας.

Η επιβολή των δασμών, που ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2025, έχει επιφέρει σημαντικές αναταραχές στις εμπορικές ροές, με τις ΗΠΑ να αποτελούν τον τρίτο μεγαλύτερο εξαγωγικό προορισμό για τη Νότια Αφρική. Το προηγούμενο πλαίσιο συμφωνίας, εστίαζε στη μείωση δασμών, την προώθηση του ψηφιακού εμπορίου και των επενδύσεων, αλλά δεν απέτρεψε την επιβολή του μονομερούς δασμού από τις ΗΠΑ.

Οι διαπραγματεύσεις επηρεάζονται ωστόσο και από πολιτικά ζητήματα, όπως η απαίτηση της αμερικανικής πλευράς για αλλαγές στους νόμους της Νότιας Αφρικής που αφορούν την ισότιμη ιδιοκτησία και τα κοινωνικά δικαιώματα, γεγονός που περιπλέει τις συζητήσεις.