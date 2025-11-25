Μπέσεντ: Μέχρι τις γιορτές ο Τραμπ θα έχει αποφασίσει για τον νέο πρόεδρο της Fed

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε την Τρίτη ότι αναμένει από τον Ντόναλντ Τραμπ να λάβει απόφαση σχετικά με τον νέο πρόεδρο της Fed μέχρι τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Σε συνέντευξή του στο CNBC, ο Μπέσεντ, ο οποίος ηγείται της αναζήτησης διαδόχου του σημερινού προέδρου Τζερόμ Πάουελ, δήλωσε ότι του απομένει ακόμη μία συνέντευξη και ότι δεν είναι έτοιμος να κάνει εικασίες σχετικά με το ποιος θα πάρει τη θέση.

«Πιστεύω ότι υπάρχουν πολύ καλές πιθανότητες ο πρόεδρος να κάνει την ανακοίνωση πριν τα Χριστούγεννα», είπε. «Όμως, είναι δικό του προνόμιο να αποφασίσει αν θα γίνει πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων ή μετά την Πρωτοχρονιά. Πιστεύω όμως ότι τα πράγματα προχωρούν πολύ καλά».

Ο Τραμπ είναι σφοδρός επικριτής της Fed και πρόσφατα δήλωσε ότι θα «ήθελε πολύ» να απολύσει τον Πάουελ και ενθάρρυνε τον Μπέσεντ να «δουλέψει γρήγορα για τον πρόεδρο ώστε να πείσει την κεντρική τράπεζα να μειώσει το βασικό επιτόκιο».

Αναφερόμενος στον Μπέσεντ, ο Τραμπ αστειεύτηκε ακόμη και λέγοντας ότι «αν δεν το διορθώσεις γρήγορα, θα σε απολύσω».

«Αν ήσουν εκεί, θα καταλάβαινες ότι αστειευόταν», είπε ο Μπέσεντ. «Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου η νομισματική πολιτική έχει γίνει πολύ περίπλοκη και δεν αρκεί απλώς η μείωση των επιτοκίων».