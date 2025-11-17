Morgan Stanley: Προβλέπει τον S&P στις 7.800 μονάδες στο τέλος του 2026 - Οι προβλέψεις για χρυσό και πετρέλαιο

Η Morgan Stanley αναμένει ότι οι αμερικανικές αγορές θα ξεπεράσουν τις αντίστοιχες του εξωτερικού το επόμενο έτος και δείχνει προτίμηση στις μετοχές έναντι των πιστωτικών και κρατικών ομολόγων, παίρνοντας ώθηση από τις αυξανόμενες κεφαλαιουχικές δαπάνες που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη και το ευνοϊκό πολιτικό περιβάλλον.

«Τα περιουσιακά στοιχεία υψηλού ρίσκου είναι έτοιμα για ένα ισχυρό 2026, χάρη στα μικροοικονομικά θεμελιώδη μεγέθη, την επιτάχυνση των κεφαλαιουχικών δαπανών για την τεχνητή νοημοσύνη και το ευνοϊκό πολιτικό περιβάλλον», ανέφερε η Morgan Stanley σε μια σειρά σημειωμάτων για τις παγκόσμιες οικονομικές και στρατηγικές προοπτικές που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα.

Οι παγκόσμιες αγορές είχαν μια ασταθή χρονιά, λόγω των ασταθών πολιτικών δασμών του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αλλά το μεγαλύτερο μέρος της αβεβαιότητας έχει εξασθενήσει, καθώς πλησιάζουμε στο 2026.

Η χρηματιστηριακή εταιρεία της Wall Street αναμένει «μέτρια» παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη και αποπληθωρισμό το επόμενο έτος, αλλά δήλωσε ότι «η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή και το εύρος των αποτελεσμάτων είναι πολύ ευρύ».

«Οι ΗΠΑ είναι ο καθοριστικός παράγοντας».

Η Morgan Stanley προβλέπει ότι ο δείκτης S&P 500 θα αγγίξει τις 7.800 μονάδες μέχρι το τέλος του 2026, περίπου 16% υψηλότερα από τα τρέχοντα επίπεδα, εν μέσω ισχυρής αύξησης των κερδών και βελτίωσης της αποδοτικότητας χάρη στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Επίσης, θεωρεί ότι οι μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης των ΗΠΑ θα ξεπεράσουν τις μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης και οι κυκλικές μετοχές θα ξεπεράσουν τους αμυντικούς τομείς, λόγω της χαλαρής πολιτικής της Fed

Η χρηματιστηριακή εταιρεία αναμένει ότι το δολάριο θα πέσει στα 94 το πρώτο εξάμηνο και θα ανακάμψει στα 99 μέχρι το τέλος του 2026.

Οι προβλέψεις για την Ευρώπη

«Αναμένουμε ότι οι αγορές της ΕΕ θα επωφεληθούν από την ευρύτερη ανάκαμψη των ΗΠΑ το 2026, παρά τις συνεχιζόμενες εγχώριες δημοσιονομικές προκλήσεις και τον διαρθρωτικά αυξανόμενο ανταγωνισμό από την Κίνα», τόνισε η Morgan Stanley.

Ο δείκτης MSCI Europe έχει σημειώσει άνοδο περίπου 12,5% φέτος, ενισχυμένος σε μεγάλο βαθμό από τον αισιοδοξία γύρω από τα σχέδια δημοσιονομικών δαπανών της Γερμανίας, τα ισχυρά εταιρικά κέρδη και τη μείωση των επιπέδων πληθωρισμού.

Μέταλλα και πετρέλαιο

Η χρηματιστηριακή εταιρεία προβλέπει ότι ο χρυσός διαμορφωθεί στα 4.500 δολάρια ανά ουγγιά και ο χαλκός στα 10.600 δολάρια ανά τόνο το 2026.

Προβλέπει τέλος ότι το Brent θα παραμείνει σταθερό στα 60 δολάρια ανά βαρέλι λόγω της ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης.