Μίραν (Fed): Δεν βλέπω να έχει επηρεαστεί ο πληθωρισμός από τους δασμούς

Ο Διοικητής της Fed, Στίβεν Μίραν, δήλωσε ότι πιστεύει ότι η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ θα πρέπει να μειώσει τα επιτόκια πέντε φορές μέχρι το τέλος του έτους.

Ο Μίραν, ο οποίος εντάχθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτή την εβδομάδα μετά την άνευ αποδοχών άδεια από τη θέση του στον Λευκό Οίκο, δήλωσε επίσης ότι δεν βλέπει στοιχεία που να δείχνουν ότι οι δασμοί του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζονται στα οικονομικά δεδομένα. Ανέφερε ότι οι μεταβολές των τιμών για τα προϊόντα έντασης εισαγωγών συμβαδίζουν με τα συνολικά βασικά αγαθά.

«Δεν βλέπω καμία ουσιαστική επίδραση στον πληθωρισμό από τους δασμούς», δήλωσε ο Μίραν στο CNBC. «Δεν βλέπω κανένα στοιχείο ότι έχει συμβεί».

Ο διορισμένος από τον Τραμπ διοικητής δήλωσε ότι θα παραιτηθεί από τη θέση του στον Λευκό Οίκο «άμεσα», εάν ο πρόεδρος αποφασίσει να τον διορίσει για μια θητεία που εκτείνεται πέραν του Ιανουαρίου, την αναμενόμενη ημερομηνία λήξης.

Ο Μίραν προκάλεσε αντιδράσεις στους παρατηρητές της Fed την Τετάρτη, αφού διαφώνησε και πίεσε για μια πιο απότομη μείωση των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης.

«Δεν υπήρξε καθόλου ευρεία υποστήριξη για μια μείωση κατά 50 μονάδες βάσης», δήλωσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, σε συνέντευξη Τύπου μετά την απόφαση της Fed να μειώσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης.

Ο Μίραν διορίστηκε για να αντικαταστήσει την Αντριάνα Κούγκλερ, μια άλλη διοικητή της Fed, η οποία παραιτήθηκε απροσδόκητα στις αρχές Αυγούστου, μόλις τέσσερις μήνες πριν από τη λήξη της θητείας της.

Η Γερουσία, η οποία ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους, έσπευσε να επιβεβαιώσει τον διορισμό του στην Fed ακριβώς εγκαίρως για την έναρξη της διήμερης συνεδρίασης της Fed το πρωί της Τρίτης.