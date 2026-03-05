Κρίση στη Μέση Ανατολή

Σημαντικές επιπτώσεις προς την παγκόσμια τουριστική βιομηχανία επιφέρει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μεταξύ Ισραήλ - ΗΠΑ και Ιράν, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στον κλάδο των αερομεταφορών.

Υπενθυμίζεται πως η αξία της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς υπολογίζεται στα 1,7 τρισ. δολάρια σύμφωνα με το World Travel & Tourism Council.

Από το περασμένο Σάββατο, όταν και ξεκίνησε ο πόλεμος, υπολογίζεται πως πάνω από 1 εκατ. άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έμειναν εγκλωβισμένοι, ενώ περισσότερες από 20.000 πτήσεις αντιμετώπισαν επιπτώσεις λόγω της κρίσης.

Το CNBC ανέφερε πως οι tour operators έχουν ήδη αναγκαστεί να προβούν σε δαπανηρές αλλαγές: αλλαγή δρομολογίων ή ακύρωση δρομολογίων, έκδοση ευέλικτων πολιτικών κρατήσεων και επιστροφών χρημάτων, ακινητοποίηση αεροσκαφών και αλλαγή των σχεδίων πτήσεων, ή έκπτωση στις τιμές των ξενοδοχείων.

Το κόστος αυτών των συγκρούσεων εξακολουθεί να υπολογίζεται, συμπεριλαμβανομένου του κόστους καυσίμων, ενός από τα μεγαλύτερα έξοδα για τις εταιρείες κρουαζιέρας και τις αεροπορικές εταιρείες μαζί με το εργατικό κόστος, και συνήθως μετακυλίεται στους καταναλωτές, πράγμα που σημαίνει ότι ενδέχεται να υπάρξουν ακριβότερα εισιτήρια και διαμονές.

