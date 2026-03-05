Στ. Παπασταύρου: Το εθνικό καλό μας επιβάλλει να μην καθυστερήσουμε στην κύρωση της ενεργειακής συμφωνίας με Chevron

«Αυτή τη στιγμή, το ευμετάβλητο διεθνές περιβάλλον μάς επιβάλλει να μην καθυστερήσουμε. Επιβάλλει η Ελλάδα να στείλει τις φρεγάτες "Κίμων" και "Ψαρά". Για εμάς, για την κυβέρνηση, το μήνυμα που πρέπει να σταλεί προς τη CHEVRON είναι ότι δεν θα το ξανασκεφτούμε. Ότι είμαστε έτοιμοι για το εθνικό καλό. Για όλους αυτούς τους λόγους πιστεύω ότι πρέπει να τηρηθεί η διαδικασία που προτάθηκε».

Αυτό δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρος, στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, απαντώντας στις αντιρρήσεις κομμάτων της αντιπολίτευσης σχετικά με τη διαδικασία συζήτησης του νομοσχεδίου, που ξεκίνησε σήμερα, για την κύρωση των τεσσάρων Συμφωνιών της Ελλάδας με τις εταιρίες «CHEVRON GREECE HOLDINGS» και «HELLENiQ UPSTREAM» για παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογοναθράκων νότια της Κρήτης και νότια της Πελοποννήσου.

Η συζήτηση προσδιορίστηκε να συνεχιστεί την ερχόμενη Τρίτη με την ακρόαση φορέων, και την Πέμπτη να ψηφιστεί η κύρωσή της από την Ολομέλεια.

«Μιλάμε για τέσσερις συμβάσεις που ακολουθούν το πρότυπο της μίας και στηρίζεται κατά 95% στο κείμενο που η Βουλή έχει συμφωνήσει στις προηγούμενες συμφωνίες που έχει κάνει η χώρα με άλλες εταιρίες. Είναι μια σύμβαση η οποία δημοσιοποιήθηκε στην ευρωπαϊκή εφημερίδα στις 12 Ιουνίου και άρα υπήρχε στη δημόσια σφαίρα», σημείωσε ο κ. Παπασταύρου.

Στο ίδιο μήκος κύματος για τη σημαντικότητα της άμεσης κύρωσης των τεσσάρων ενεργειακών Συμφωνιών κινήθηκε και ο εισηγητής της ΝΔ, Δημήτρης Μαρκόπουλος.

Όπως είπε ο κ. Μαρκόπουλος, στο νομοσχέδιο που έρχεται σε αυτούς τους πολύ κινητικούς καιρούς με θέματα που απασχολούν την περιοχή μας, ακολουθείται μία διευρυμένη διαδικασία αντίθετα με ότι έχει γίνει με άλλες κυρώσεις.

«Η κύρωση συμπίπτει με την πολεμική ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, ενός πολέμου που τέμνεται κάθετα με τις εξελίξεις στον τομέα της εκμετάλλευσης των υδρογοναθράκων, ένα κρίσιμο εθνικό πεδίο με σαφείς οικονομικές ενεργειακές και γεωπολιτικές καταστάσεις», ανέφερε.