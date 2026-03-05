Σαουδική Αραβία: Καπνός πάνω από το Ριάντ - Διπλωμάτες έλαβαν εντολή να πάνε σε καταφύγια

Καπνός φάνηκε να υψώνεται πάνω από το βόρειο τμήμα του Ριάντ, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες του Reuters, καθώς ειπώθηκε σε διπλωμάτες και προσωπικό σε πρεσβείες στη Διπλωματική Συνοικία του Ριάντ να πάνε σε καταφύγια στις εγκαταστάσεις τους, λόγω πιθανής απειλής, σύμφωνα με τέσσερις πηγές.

Δεν προσδιορίστηκε ποια ήταν η απειλή αυτή.

Οι πύλες προς τη Διπλωματική Συνοικία, μια γειτονιά στο δυτικό άκρο της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας που στεγάζει τις περισσότερες ξένες αποστολές στη χώρα, ήταν κλειστές σήμερα το απόγευμα, δήλωσαν δύο από τις πηγές.

Από την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, χώρες της περιοχής έχουν γίνει στόχος ιρανικών πληγμάτων, ως απάντηση στις επιθέσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.