Ο πόλεμος του Ισραήλ στο Ιράν εισέρχεται σε δεύτερη φάση, κατά την οποία τα ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη θα πλήξουν εγκαταστάσεις βαλλιστικών πυραύλων που βρίσκονται βαθιά κάτω από το έδαφος, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν την ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση.

Σύμφωνα με το Reuters, ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι έχει πλήξει εκατοντάδες εκτοξευτές ιρανικών πυραύλων που βρίσκονταν στην επιφάνεια και μπορούσαν να στοχεύσουν ισραηλινές πόλεις.

Η δεύτερη φάση θα περιλαμβάνει καταφύγια όπου αποθηκεύονται βαλλιστικοί πύραυλοι και σχετικός εξοπλισμός, δήλωσαν οι πηγές, οι οποίες μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του θέματος.

Μία από τις πηγές ανέφερε ότι στόχος του Ισραήλ είναι να εξουδετερώσει την ικανότητα του Ιράν να εξαπολύει αεροπορικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ μέχρι το τέλος του πολέμου, ο οποίος επικεντρώνεται επίσης στην εξουδετέρωση της ηγεσίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Εκπρόσωπος του στρατού δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με τα σχέδια επιθέσεων. Ο στρατός έχει προηγουμένως υποστηρίξει ότι μαζί με τις αμερικανικές δυνάμεις απέκτησε τον έλεγχο μεγάλου μέρους του εναέριου χώρου του Ιράν τις πρώτες ημέρες των επιθέσεων.

Σε ανακοίνωσή του την Πέμπτη, ο στρατός ανέφερε ότι, κατά τη διάρκεια της νύχτας, η Πολεμική Αεροπορία έπληξε «υπόγεια υποδομή που χρησιμοποιείται από το ιρανικό καθεστώς για την αποθήκευση βαλλιστικών πυραύλων, καθώς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης πυραύλων που προορίζονταν για χρήση κατά αεροσκαφών».

Σύμφωνα με ανασκόπηση των δημόσιων ανακοινώσεων του στρατού από την έναρξη των κοινών αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων το Σάββατο, δεν είχαν ανακοινωθεί προηγουμένως πλήγματα σε υπόγειες εγκαταστάσεις πυραύλων.

Οι εκτιμήσεις για το απόθεμα πυραύλων του Ιράν διαφέρουν σημαντικά: από περίπου 2.500 πριν από τον πόλεμο, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, έως περίπου 6.000 σύμφωνα με άλλους αναλυτές. Το πόσοι πύραυλοι απομένουν θα μπορούσε να αποδειχθεί καθοριστικό για την εξέλιξη του πολέμου. Η Τεχεράνη συνεχίζει να εξαπολύει πυραυλικές επιθέσεις στο Ισραήλ και σε ολόκληρη την περιοχή.

Ο Ντάγκλας Μπάρι του βρετανικού International Institute for Strategic Studies δήλωσε την Τετάρτη ότι το think tank εκτιμά πως το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει ορισμένους πυραύλους cruise εδάφους–εδάφους, όπλα ακριβείας που πετούν σε χαμηλό ύψος για να αποφεύγουν τον εντοπισμό από ραντάρ.

«Το σύστημα πρέπει να αποδυναμώνεται συνεχώς»

Τα μαχητικά της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποιούν σχεδόν αδιάκοπες αποστολές από το Σάββατο, με τον ρυθμό των επιχειρήσεων να αυξάνεται περαιτέρω όταν μαχητές της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, που υποστηρίζονται από το Ιράν, εκτόξευσαν ρουκέτες προς το Ισραήλ, προκαλώντας σφοδρούς ισραηλινούς βομβαρδισμούς έως και βόρεια της Βηρυτού.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα ίδια ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη έπληξαν στόχους τόσο στο Ιράν όσο και στον Λίβανο στην ίδια επιχείρηση: Βομβάρδιζαν στόχους στην Τεχεράνη ή στο δυτικό Ιράν κατά την έξοδο και στη συνέχεια χτυπούσαν θέσεις της Χεζμπολάχ κατά την επιστροφή, σύμφωνα με μία από τις πηγές που γνωρίζουν τον σχεδιασμό και μία ισραηλινή πηγή ασφαλείας.

Ισραηλινοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι οι εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων και drones από το Ιράν έχουν μειωθεί από το Σάββατο, κάτι που αποδίδουν εν μέρει στα πλήγματα ΗΠΑ και Ισραήλ σε εκτοξευτές πυραύλων και σε σχετικές στρατιωτικές υποδομές.

Ο ισραηλινός στρατός έχει επισημάνει ότι η μείωση αυτή μπορεί επίσης να αντικατοπτρίζει προσπάθεια της Τεχεράνης να διατηρήσει τα αποθέματα πυραύλων της ενόψει ενός παρατεταμένου πολέμου φθοράς.

Ο Εράν Λέρμαν, πρώην αναπληρωτής σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Ισραήλ, δήλωσε ότι η ελπίδα από την πρώτη εβδομάδα των επιθέσεων ήταν το κυβερνητικό σύστημα του Ιράν να «αρχίσει να διαλύεται νωρίτερα και πιο γρήγορα».

«Όμως αυτό δεν έχει συμβεί ακόμη και όσο δεν συμβαίνει, το σύστημα πρέπει να αποδυναμώνεται όλο και περισσότερο», είπε.

<p><em><strong><a href="../diethni-themata/israil-bombardise-teherani-biryto-kai-notia-syria-mparaz-iranikon-pyraylon" target="_blank" rel="noopener">Δείτε εδώ λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις στη Μ. Ανατολή</a></strong></em></p>