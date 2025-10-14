Λαγκάρτν: Δεν θα έλεγα ποτέ ότι η ΕΚΤ έχει τελειώσει με τις μειώσεις των επιτοκίων

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, άφησε την Τρίτη «ανοιχτή την πόρτα» στο ενδεχόμενο νέων μειώσεων των επιτοκίων στην Ευρωζώνη, υπογραμμίζοντας ωστόσο για μια ακόμα πως οι αποφάσεις για τη νομισματική πολιτική της ΕΚΤ θα κρίνονται με βάση τα οικονομικά δεδομένα.

Υπενθυμίζεται πως η ΕΚΤ έχει «παγώσει» από το καλοκαίρι του 2025 τα βασικά της επιτόκια μετά από ένα σερί διαδοχικών μειώσεων, στο πλαίσιο διαμόρφωσης του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη στα επίπεδα του 2%, στόχο που επιδιώκει για τη σταθερότητα των τιμών στην οικονομία.

Με τον πληθωρισμό του Σεπτεμβρίου να διαμορφώνεται στο 2,2%, σημαντική μερίδα των αναλυτών δεν περιμένει άμεσα νέες μειώσεις των επιτοκίων από την τράπεζα.

Η ίδια η επικεφαλής της ΕΚΤ ανέφερε την Τρίτη σε δηλώσεις της στο CNBC πως η τράπεζα βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε «καλή θέση για να ανταποκριθεί σε πιθανές κρίσεις» προσθέτοντας πως «δεν θα έλεγα ποτέ ότι η ΕΚΤ έχει τελειώσει με τις μειώσεις των επιτοκίων».

Στη συνέχεια, η Γαλλίδα αξιωματούχος πρόσθεσε την πάγια θέση της ΕΚΤ, για το ότι οι αποφάσεις για τα επιτόκια θα λαμβάνονται «συνεδρίαση προς συνεδρίαση» με βάση τα δεδομένα για την οικονομία.

Μιλώντας για τους δασμούς του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, προς την Ευρώπη, η Λαγκάρντ σημείωσε πως η ευρωπαϊκή οικονομία έχει δείξει «σχετική ανθεκτικότητα» στους δασμούς.

Σημείωσε ακόμα πως κίνδυνοι για τις οικονομικές προοπτικές είναι πιο ισορροπημένοι και πως η αβεβαιότητα έχει μειωθεί «σημαντικά»