Λαγκάρντ (ΕΚΤ): Η παγκόσμια οικονομία δεν έχει ακόμα πονέσει από τους δασμούς του Τραμπ

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ δήλωσε την Κυριακή ότι η παγκόσμια οικονομία «δεν έχει ακόμη αισθανθεί τον πόνο» από τους δασμούς του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Μιλώντας στην εκπομπή «Face the Nation» του CBS, είπε ότι σε κάποιο σημείο οι εξαγωγείς και οι εισαγωγείς δεν θα δέχονται πλέον τα μικρότερα περιθώρια κέρδους που προκαλούνται από τους δασμούς και θα αποφασίσουν να αυξήσουν τις τιμές.

«Τα 2/3 που επιβαρύνουν δύο εταιρείες, ουσιαστικά τον εξαγωγέα και τον εισαγωγέα, βασίζονται στη συμπίεση των περιθωρίων κέρδους τους», είπε. «Πόσο καιρό θα αντέξουν τη συμπίεση των περιθωρίων κέρδους — αυτό μένει να δούμε. Και όταν δεν αντέξουν, επειδή θα γίνει πολύ σφιχτό, τότε θα επιβαρυνθεί ο καταναλωτής. Είναι λοιπόν θέμα χρόνου».

Η Λαγκάρντ είπε ότι οι δασμοί ήταν ένας από τους δύο παράγοντες που οδήγησαν την παγκόσμια οικονομία σε «μετασχηματισμό», ο άλλος ήταν οι τεχνολογικές εξελίξεις.

«Ο μετασχηματισμός», είπε, «νομίζω ότι προκλήθηκε από δύο πράγματα. Το ένα είναι οι δασμοί, που άλλαξαν τον χάρτη του εμπορίου σε όλο τον κόσμο, ανασχημάτισαν νέες συμμαχίες και μεταρρύθμισαν τον τρόπο με τον οποίο εμπορευόμαστε μεταξύ μας. Νομίζω ότι η δεύτερη σημαντική μεταμόρφωση είναι η επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε όλα όσα κάνουμε, από τη διαχείριση δεδομένων μέχρι τα ραντεβού και όλα τα ενδιάμεσα».

Παράλληλα, είπε ότι πιστεύει ότι κομμάτι του τρέχοντος εμπορικού πολέμου μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας είναι προσποιητό.

«Θα υποτιμούσα λίγο την προσποίηση αυτή τη στιγμή, επειδή είναι τυπική τακτική διαπραγμάτευσης και από τις δύο πλευρές. Τυπική», είπε η Λαγκάρντ.

«Δείχνεις τη δύναμή σου και λες ότι είσαι έτοιμος να σκοτώσεις. Υπερβάλλω, φυσικά. Αλλά οι άνθρωποι θα πρέπει να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, επειδή είναι προς το συμφέρον και των δύο οικονομιών, παρά την εχθρότητα που υπάρχει μεταξύ τους».