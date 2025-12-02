Η παγκόσμια ανάπτυξη διατηρείται σε καλύτερα επίπεδα από τα αναμενόμενα, καθώς η έκρηξη των επενδύσεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη συμβάλλει στην αντιστάθμιση μέρους του σοκ από τις αυξήσεις των δασμών στις ΗΠΑ, ανέφερε ο ΟΟΣΑ την Τρίτη, αναθεωρώντας προς τα πάνω τις προοπτικές για ορισμένες μεγάλες οικονομίες.

Ωστόσο, ο οργανισμός με έδρα το Παρίσι προειδοποίησε ότι η παγκόσμια ανάπτυξη είναι ευάλωτη σε οποιαδήποτε νέα έξαρση των εμπορικών εντάσεων, ενώ η αισιοδοξία των επενδυτών σχετικά με την AI θα μπορούσε να προκαλέσει διόρθωση στις χρηματιστηριακές αγορές, εάν οι προσδοκίες δεν εκπληρωθούν.

Στην έκθεση για τις προοπτικές της διεθνούς οικονομίας, ο ΟΟΣΑ προβλέπει ότι η παγκόσμια ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί ελαφρώς από 3,2% το 2025 σε 2,9% το 2026, διατηρώντας τις προβλέψεις του αμετάβλητες από τις τελευταίες εκτιμήσεις του Σεπτεμβρίου. Προβλέπει ανάκαμψη στο 3,1% το 2027.

Ο επικεφαλής του ΟΟΣΑ, Ματίας Κορμάν, δήλωσε ότι οι εμπορικές αναταράξεις που προκάλεσαν οι αυξήσεις των δασμών από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχουν αποδειχθεί μέχρι στιγμής σχετικά ήπιες, αλλά πρόσθεσε ότι το κόστος τους είναι πιθανό να αυξηθεί.

«Οι πλήρεις επιπτώσεις αυτών των υψηλότερων δασμών από την αρχή του έτους θα γίνουν πιο σαφείς καθώς οι εταιρείες εξαντλούν τα αποθέματα που έχουν συσσωρεύσει», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου.

Τα «βαρίδια» παραμένουν

Η αμερικανική οικονομία προβλέπεται να αναπτυχθεί κατά 2% το 2025, αναθεωρημένη προς τα πάνω από 1,8% τον Σεπτέμβριο, πριν επιβραδυνθεί στο 1,7% το 2026 - από 1,5% που προβλεπόταν τον Σεπτέμβριο.

Οι επενδύσεις σε Τεχνητή Νοημοσύνη, η δημοσιονομική στήριξη και οι αναμενόμενες μειώσεις των επιτοκίων της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) συμβάλλουν στην αντιστάθμιση των αρνητικών επιπτώσεων από τους δασμούς στα εισαγόμενα αγαθά, τη μείωση της μετανάστευσης και τις περικοπές θέσεων εργασίας σε ομοσπονδιακό επίπεδο, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει θέσει τη δημοσιονομική πολιτική των ΗΠΑ σε μια μη βιώσιμη τροχιά, με μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα και αυξανόμενο χρέος, που θα απαιτήσουν «σημαντική προσαρμογή» τα επόμενα χρόνια.

Η ανάπτυξη της Κίνας αναμένεται να παραμείνει σταθερή στο 5% το 2025, από 4,9% τον Σεπτέμβριο, πριν επιβραδυνθεί στο 4,4% το 2026 - αμετάβλητη από τον Σεπτέμβριο - καθώς η δημοσιονομική στήριξη εξασθενεί και οι νέοι δασμοί των ΗΠΑ στα εισαγόμενα από την Κίνα προϊόντα αρχίζουν να έχουν αντίκτυπο.

Η πρόβλεψη για την ανάπτυξη της Ευρωζώνης το 2025 αναθεωρήθηκε προς τα πάνω στο 1,3% από 1,2%, υποστηριζόμενη από τις ανθεκτικές αγορές εργασίας και την αύξηση των δημόσιων δαπανών στη Γερμανία. Η ανάπτυξη αναμένεται να επιβραδυνθεί στο 1,2% το 2026 - προηγουμένως εκτιμάτο στο 1% - καθώς η δημοσιονομική σύσφιξη στη Γαλλία και την Ιταλία επηρεάζει αρνητικά τις προοπτικές.

Η οικονομία της Ιαπωνίας προβλέπεται να αναπτυχθεί κατά 1,3% το 2025, από 1,1%, υποστηριζόμενη από τα ισχυρά εταιρικά κέρδη και τις επενδύσεις, πριν επιβραδυνθεί στο 0,9% το 2026.

Εμπόριο και πληθωρισμός

Η παγκόσμια ανάπτυξη του εμπορίου αναμένεται να επιβραδυνθεί από 4,2% το 2025 σε 2,3% το 2026, καθώς οι πλήρεις επιπτώσεις των δασμών επηρεάζουν αρνητικά τις επενδύσεις και την κατανάλωση. Η αυξημένη αβεβαιότητα στην εμπορική πολιτική περιορίζει τις προοπτικές ανάκαμψης.

Ο πληθωρισμός προβλέπεται να επιστρέψει σταδιακά στους στόχους των κεντρικών τραπεζών έως τα μέσα του 2027 στις περισσότερες μεγάλες οικονομίες. Στις ΗΠΑ, ο πληθωρισμός αναμένεται να κορυφωθεί στα μέσα του 2026 λόγω της μετακύλισης των δασμών, πριν αρχίσει να μειώνεται. Στην Κίνα και σε ορισμένες αναδυόμενες αγορές, ο πληθωρισμός προβλέπεται να αυξηθεί ελαφρώς, καθώς μειώνεται η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα.

Οι περισσότερες μεγάλες κεντρικές τράπεζες αναμένεται να διατηρήσουν ή να μειώσουν το κόστος δανεισμού κατά το επόμενο έτος, καθώς οι πληθωριστικές πιέσεις θα μειωθούν. Η Fed προβλέπεται να μειώσει ελαφρώς τα επιτόκια έως το τέλος του 2026, εκτός αν υπάρξουν εκπλήξεις στον πληθωρισμό λόγω των δασμών.