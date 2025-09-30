Κίνα: Συρρίκνωση στη μεταποίηση για έκτο συνεχόμενο μήνα - Ανησυχίες για την εγχώρια ζήτηση

Σε τροχιά συρρίκνωσης παρέμεινε η επιχειρηματική δραστηριότητα στον κλάδο της μεταποίησης της Κίνας για τον Σεπτέμβριο, εν μέσω των ανησυχιών που υπάρχουν για τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου και τον «πόλεμο» των δασμών με τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν την Τρίτη από το Πεκίνο, ο μεταποιητικός δείκτης υπευθύνων προμηθειών (PMI) για τον Σεπτέμβριο διαμορφώθηκε στις 49,8 μονάδες έναντι 49,4 μονάδων τον Αύγουστο και ενώ οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν μια μέτρηση στις 49,6 μονάδες.

Είναι ο έκτος διαδοχικός μήνας που ο μεταποιητικός PMI μένει υπό των 50 μονάδων, το όριο που διαχωρίσει τη συρρίκνωση από την επέκταση των δραστηριοτήτων.

Όπως ανέφερε το CNBC, ο υποδείκτης που παρακολουθεί την παραγωγή αυξήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι μηνών, φ καθώς η μεταποιητική δραστηριότητα ανέκαμψε, ενώ οι νέες παραγγελίες αυξήθηκαν. Ο δείκτης που μετρά τα αποθέματα των κατασκευαστών ενισχύθηκε υποδηλώνοντας ότι τα αποθέματα υλικών μειώνονται με βραδύτερο ρυθμό.

Η συνολική βελτίωση της παραγωγής οφείλεται στην κατασκευή εξοπλισμού, προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και καταναλωτικών αγαθών, με αξιοσημείωτη αύξηση τόσο στην παραγωγή όσο και στις νέες παραγγελίες, ανέφερε σε δήλωσή του ο Λιχούι Χουό, επικεφαλής στατιστικολόγος της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας.

Η ιδιωτική εταιρεία RatingDog δημοσίευσε επίσης τον δείκτη PMI για τον μεταποιητικό τομέα, ο οποίος διαμορφώθηκε στις 51,2 μονάδες για τον Σεπτέμβριο, σημειώνοντας το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο.

Η αύξηση των νέων παραγγελιών, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών, οδήγησε στη βελτίωση της αύξησης της παραγωγής τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την RatingDog.

Μια σειρά οικονομικών δεδομένων από την Κίνα τις τελευταίες εβδομάδες έχει δείξει μια επιβράδυνση στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, με την αύξηση των λιανικών πωλήσεων να εξασθενεί για τρίτο συνεχόμενο μήνα και τον δείκτη τιμών καταναλωτή να πέφτει και πάλι σε αρνητικό έδαφος, υπογραμμίζοντας την υποτονική εγχώρια ζήτηση.

Τα βιομηχανικά κέρδη σημείωσαν διψήφια αύξηση τον Αύγουστο σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, καθώς το Πεκίνο ενέτεινε τις προσπάθειές του να περιορίσει την υπερπροσφορά και τους υπερβολικούς τιμολογιακούς πολέμους, με αποτέλεσμα να μετριαστεί ο αποπληθωρισμός στις τιμές χονδρικής.