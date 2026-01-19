Κέρδη για το ευρώ έναντι του δολαρίου εν μέσω της αναζωπύρωσης του εμπορικού πολέμου

Κέρδη έναντι του δολαρίου εμφάνισε τη Δευτέρα το ευρώ στην αγορά συναλλάγματος, εν μέσω των ανησυχιών που προκαλεί στις αγορές η αναζωπύρωση του εμπορικού πολέμου των ΗΠΑ με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Γροιλανδία.

Μετά από τις 11:00 της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας), το ευρώ ενισχυόταν 0,22% έναντι του αμερικανικού νομίσματος, με την ισοτιμία στα 1,1624 δολάρια ανά 1 ευρώ.

Το ευρώ βρισκόταν στα 183,6800 γεν, στο 0,8676 με τη στερλίνα και στο 0,9285 με το ελβετικό φράγκο.

Το δολάριο υποχωρούσε σε ποσοστό 0,07% έναντι του γεν, στα 158,0100 γεν.

Η στερλίνα κέρδιζε 0,13% έναντι του δολαρίου, στα 1,3398 δολάρια.

Υπενθυμίζεται πως ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, συνεχίζει ακάθεκτος τις απειλές του για τον έλεγχο της Γροιλανδίας, υποστηρίζοντας πως «δεν υποχρεούμαι να σκέφτομαι αποκλειστικά την ειρήνη».

Παράλληλα, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνεδριάζουν την Πέμπτη για τη στάση τους απέναντι στις ΗΠΑ, εξετάζοντας παράλληλα ένα πακέτο ύψους 93 δισ. ευρώ ως αντίποινα στους δασμούς που ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ο Τραμπ σε ευρωπαϊκές χώρες εφόσον δεν στηρίξουν τις βλέψεις των ΗΠΑ για τη Γροιλανδία.