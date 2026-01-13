Κάμψη στα κέρδη της JP Morgan για το τέλος του 2025 - Άνοδος στα έσοδα

Τα κέρδη της JP Morgan Chase μειώθηκαν το τέταρτο τρίμηνο, καθώς η τράπεζα υπέστη μια εφάπαξ χρέωση που συνδέεται με τη συμφωνία της με την Goldman Sachs για την ανάληψη της συνεργασίας με την Apple στον τομέα των πιστωτικών καρτών.

Η συμφωνία θα ενισχύσει τη θέση της JP Morgan στον τομέα των πιστωτικών καρτών και θα προστεθεί στον μακρύ κατάλογο των στρατηγικών επιτυχιών του διευθύνοντος συμβούλου Τζέιμι Ντιμόν, ο οποίος έχει μετατρέψει την τράπεζα σε ηγετικό παίκτη στον τομέα της λιανικής και επενδυτικής τραπεζικής.



Τα κέρδη μειώθηκαν στα 13 δισεκατομμύρια δολάρια, ή 4,63 δολάρια ανά μετοχή, κατά το τρίμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, ανακοίνωσε η τράπεζα την Τρίτη. Το αντίστοιχο ποσό για το προηγούμενο έτος ήταν 14 δισεκατομμύρια δολάρια, ή 4,81 δολάρια ανά μετοχή.

Τα έσοδα της JP Morgan από τις χρηματιστηριακές συναλλαγές αυξήθηκαν κατά 17% το τέταρτο τρίμηνο, με τα σταθερά έσοδα να καταγράφουν άνοδο κατά 7%, ενώ τα έσοδα από τα μετοχικά κεφάλαια σημείωσαν άνοδο 40%.

«Η αμερικανική οικονομία παρέμεινε ανθεκτική», δήλωσε ο Ντιμόν. «Αν και η αγορά εργασίας βιώνει κάμψη, οι συνθήκες δεν φαίνεται να επιδεινώνονται. Εν τω μεταξύ, οι καταναλωτές συνεχίζουν να ξοδεύουν και οι επιχειρήσεις παραμένουν γενικά υγιείς».

Στελέχη από ολόκληρο τον κλάδο έχουν επισημάνει την ανθεκτικότητα των καταναλωτών, που υποστηρίζεται από μια ισχυρή αγορά εργασίας και αυξανόμενους μισθούς, οι οποίοι έχουν στηρίξει τη ζήτηση των δανειοληπτών και έχουν διατηρήσει σταθερές τις πληρωμές των δανείων.

Οι αγορές παρουσίασαν έντονες διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια του τριμήνου, καθώς εντάθηκαν οι ανησυχίες για μια φούσκα στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης μετά από δύο χρόνια ευρείας ανόδου. Οι προειδοποιήσεις των διευθυντών ότι οι μετοχές επρόκειτο να υποστούν διόρθωση ενίσχυσαν την προσοχή των επενδυτών.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η JP Morgan και η Apple συνήψαν συμφωνία βάσει της οποίας η τράπεζα έγινε ο νέος εκδότης της κάρτας του κατασκευαστή iPhone.

Η τράπεζα είχε δηλώσει ότι αναμένει να καταγράψει πρόβλεψη 2,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων για πιστωτικές ζημίες το τέταρτο τρίμηνο που συνδέονται με το χαρτοφυλάκιο.

Η συμφωνία έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία για τον κλάδο των πιστωτικών καρτών, ο οποίος θα μπορούσε να αντιμετωπίσει μια απότομη αλλαγή εάν προχωρήσει η πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να περιορίσει τα επιτόκια στο 10%. Ενώ ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι αναμένει από τις εταιρείες να συμμορφωθούν έως τις 20 Ιανουαρίου, οι αναλυτές της Wall Street παραμένουν επιφυλακτικοί ως προς το αν το μέτρο μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου.