ΗΠΑ: Θεσμική «πλάτη» στο σχέδιο Τραμπ για κατάργηση των τριμηνιαίων εταιρικών αποτελεσμάτων 

Ο επικεφαλής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC), Πολ Άτκινς, φαίνεται να στηρίζει το σχέδιο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την κατάργηση των τριμηνιαίων οικονομικών αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων.

Υπενθυμίζεται πως ο Τραμπ νωρίτερα τον Σεπτέμβριο είχε προτείνει αλλαγές στην υποχρεωτική ανακοίνωση των τριμηνιαίων εκθέσεων για τα οικονομικά αποτελέσματα των εταιρειών, «δείχνοντας» πως το χρονικό πλαίσιο θα μπορούσε να οριστεί στους 6 μήνες.

Σε άρθρο γνώμης του στους Financial Times τη Δευτέρα, ο Άτκινς υποστήριξε πως κυβέρνηση πρέπει να παρέχει την ελάχιστη αποτελεσματική δόση ρύθμισης που απαιτείται για την προστασία των επενδυτών, επιτρέποντας παράλληλα στις επιχειρήσεις να ευδοκιμήσουν», προσθέτοντας ότι οι αλλαγές δεν πρέπει να καθοδηγούνται από πολιτικές τάσεις.

Ο ίδιος δεν ανέφερε το χρονικό πλαίσιο που θα μπορούσε να ισχύσει για τις εταιρικές ανακοινώσεις

Μέχρι σήμερα η SEC απαιτεί από τις εισηγμένες εταιρείες να δημοσιεύουν οικονομικές καταστάσεις κάθε 90 ημέρες.

Σύμφωνα με το Reuters, ορισμένοι επενδυτές προειδοποίησαν ότι η κατάργηση των τριμηνιαίων εκθέσεων θα οδηγήσει σε μείωση της διαφάνειας και αύξηση της μεταβλητότητας της αγοράς, γεγονός που με τη σειρά του θα κάνει τις μετοχές των ΗΠΑ λιγότερο ελκυστικές για τους επενδυτές.