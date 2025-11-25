Για συνεχιζόμενες αναφορές σχετικά με το ότι ο νυν οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ, θα προταθεί από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ως νέος επικεφαλής της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), έκανε λόγο την Τρίτη το Bloomberg.

Οι συγκεκριμένες αναφορές έρχονται εν μέσω του «πολέμου» που έχει ανακηρύξει ο Τραμπ με τον νυν πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ, η θητεία του οποίου λήγει τον Μάιο του 2026. Ο Τραμπ έχει «δείξει» πολλές φορές πως δεν πρόκειται να ανανεώσει τη θητεία του Πάουελ, κατηγορώντας τον τελευταίο για το ότι το κόστος δανεισμού στις ΗΠΑ δεν έχει υποχωρήσει με τον ρυθμό που θα ήθελε η Ουάσινγκτον.

Με τον Χάσετ, ο Τραμπ θα έχει έναν στενό σύμμαχο, τον οποίο ο πρόεδρος γνωρίζει καλά και εμπιστεύεται.

Ο Χάσετ θεωρείται ως κάποιος που θα μεταφέρει την προσέγγιση του προέδρου για τη μείωση των επιτοκίων στη Fed, την οποία ο Τραμπ επιθυμεί από καιρό να ελέγχει, ανέφεραν ορισμένες από τις πηγές.

Ωστόσο, ο Τραμπ είναι γνωστός για τις αιφνιδιαστικές αποφάσεις του σε θέματα προσωπικού και πολιτικής, πράγμα που σημαίνει ότι μια υποψηφιότητα δεν είναι οριστική μέχρι να δημοσιοποιηθεί, ανέφεραν.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Karoline Leavitt, δήλωσε: «Κανείς δεν ξέρει τι θα κάνει ο πρόεδρος Τραμπ μέχρι να το κάνει. Μείνετε συντονισμένοι!»

Η επιλογή του προέδρου και των διοικητών της Fed είναι ιστορικά ο πιο άμεσος τρόπος με τον οποίο ένας πρόεδρος μπορεί να επηρεάσει την κεντρική τράπεζα. Ο Τραμπ όρισε τον τρέχοντα πρόεδρο Jerome Powell κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του. Αργότερα μετάνιωσε για την απόφαση αυτή, όταν ο Πάουελ δεν προώθησε τη μείωση των επιτοκίων με τον ρυθμό που ήθελε ο Τραμπ.

Ο Χάσετ θεωρείται ότι συμφωνεί απόλυτα με την άποψη του Τραμπ για την οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης μείωσης των επιτοκίων.

Η Fed έχει επανειλημμένα χρησιμεύσει ως «σάκος του μποξ για τον Τραμπ, με τον πρόεδρο να επιτίθεται στον Πάουελ για το ότι «καθυστέρησε» να μειώσει το κόστος δανεισμού και να σκέφτεται δημοσίως να τον απολύσει. Ο πρόεδρος έχει επίσης επιτεθεί στις ανακαινίσεις στο κτίριο της κεντρικής τράπεζας και ο Λευκός Οίκος βρίσκεται επί του παρόντος σε δικαστική διαμάχη σχετικά με την απόπειρα του Τραμπ να απολύσει την κυβερνήτη της Fed, Λίσα Κουκ.

Αυτό ασκεί πίεση στον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος ηγείται της διαδικασίας επιλογής του επόμενου προέδρου της Fed, να ισορροπήσει προσεκτικά τους υποψηφίους που τάσσονται υπέρ της μείωσης του κόστους δανεισμού και έχουν την εμπιστοσύνη τόσο του προέδρου όσο και των χρηματοπιστωτικών αγορών.