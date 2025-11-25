ΗΠΑ: Τα νέα μέτρα για τη μόχλευση των τραπεζών και την προστασία των «επικίνδυνων» assets

Μια αμερικανική ρυθμιστική αρχή τραπεζών ενέκρινε νέους τελικούς κανόνες με στόχο την χαλάρωση των απαιτήσεων μόχλευσης για τις τράπεζες, απαιτώντας από τις εταιρείες να διαθέτουν λιγότερο κεφάλαιο ως προστασία έναντι ζημιών από περιουσιακά στοιχεία χαμηλού κινδύνου.

Η Ομοσπονδιακή Εταιρεία Ασφάλισης Καταθέσεων (FDIC) ενέκρινε τους νέους τελικούς κανόνες για τον «ενισχυμένο συμπληρωματικό δείκτη μόχλευσης» και αναμένεται ότι και άλλες ρυθμιστικές αρχές τραπεζών θα εγκρίνουν τους νέους κανόνες, οι οποίοι προτάθηκαν για πρώτη φορά τον Ιούνιο.

Σε ένα σημείωμα του προσωπικού της FDIC εκτιμάται ότι οι νέοι κανόνες θα μειώσουν το συνολικό κεφάλαιο των μεγάλων παγκόσμιων τραπεζών κατά 13 δισεκατομμύρια δολάρια, ή λιγότερο από 2%. Ω

στόσο, οι θυγατρικές των τραπεζών που λειτουργούν ως καταθετικά ιδρύματα θα δουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις να μειώνονται κατά μέσο όρο κατά 27%, ή 213 δισεκατομμύρια δολάρια. Αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι οι τράπεζες δεν θα μπορούν να πληρώσουν περισσότερα στους μετόχους τους βάσει του χαλαρωμένου κανόνα, καθώς οι μητρικές εταιρείες παραμένουν περιορισμένες από άλλες κεφαλαιακές απαιτήσεις.

Οι τράπεζες πρέπει να συμμορφωθούν με το νέο πρότυπο έως την 1η Απριλίου, αλλά επιτρέπεται να υιοθετήσουν οικειοθελώς τον κανόνα ήδη από τις αρχές του 2026.

Τα «πονταρίσματα» Τραμπ για την ανάπτυξη

Η χαλάρωση των απαιτήσεων είναι ένα από τα πρώτα βήματα των τραπεζικών ρυθμιστικών αρχών για την ελάφρυνση των αυστηρότερων κανόνων και πολιτικών που θεσπίστηκαν μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση.

Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει να περιορίσει τους κανόνες για να τονώσει την οικονομική ανάπτυξη, και οι ρυθμιστικές αρχές υποστηρίζουν ότι οι τρέχουσες απαιτήσεις έχουν αποδειχθεί υπερβολικά επαχθείς και μπορούν να εμποδίσουν τις τραπεζικές δραστηριότητες, όπως η χορήγηση δανείων. Ωστόσο, οι επικριτές υποστηρίζουν ότι η χαλάρωση των μέτρων ασφαλείας αυξάνει τον κίνδυνο για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και είναι αδικαιολόγητη

Ο τελικός κανόνας είναι παρόμοιος με τον προτεινόμενο και θα απαιτεί από τις τράπεζες να αποθεματοποιούν κεφάλαια έναντι των περιουσιακών στοιχείων με βάση το μέγεθος του ρόλου που διαδραματίζει κάθε εταιρεία στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Οι τράπεζες υποστήριξαν ότι η απαίτηση μόχλευσης, η οποία καθορίζει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις ανεξάρτητα από τον κίνδυνο ενός συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου, είχε ως στόχο να λειτουργήσει ως δικλείδα ασφαλείας, αλλά είχε γίνει όλο και πιο δεσμευτική για τις τραπεζικές δραστηριότητες λόγω της ραγδαίας αύξησης του δημόσιου χρέους τα τελευταία χρόνια.

Ορισμένοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι ανησυχούσαν ότι μια υπερβολικά αυστηρή απαίτηση θα μπορούσε να αποθαρρύνει τις μεγάλες τράπεζες από τη διευκόλυνση των συναλλαγών στην αγορά κρατικών ομολόγων, ιδίως σε περιόδους κρίσης.

Η FDIC ενέκρινε επίσης μια προτεινόμενη ρύθμιση που θα μειώσει τις απαιτήσεις μόχλευσης για τις μικρότερες τράπεζες. Η πρόταση θα μειώσει τον δείκτη μόχλευσης των κοινοτικών τραπεζών, ο οποίος ισχύει για τράπεζες με περιουσιακά στοιχεία κάτω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, από 9% σε 8%.