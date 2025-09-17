ΗΠΑ: Οι καθυστερήσεις στις αποπληρωμές των φοιτητικών δανείων χτυπάνε «κόκκινο»

Οι δανειολήπτες καθυστερούν τις πληρωμές των φοιτητικών τους δανείων με ρυθμό ρεκόρ και η πιστοληπτική τους αξιολόγηση υφίσταται τις συνέπειες, σύμφωνα με νέα έκθεση.

Συγκεκριμένα, περισσότερο από το 10% των καταναλωτών με φοιτητικό δάνειο δεν έχουν πραγματοποιήσει πληρωμή για περισσότερες από 90 ημέρες, σύμφωνα με έκθεση πιστωτικών τάσεων που δημοσιεύθηκε την Τρίτη από την Fair Isaac Corporation (ή FICO) - μια εταιρεία αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που χρησιμοποιείται από το 90% των κορυφαίων δανειστών των ΗΠΑ.

Από τα 21 εκατομμύρια καταναλωτές που βαθμολογήθηκαν στην πιστωτική έκθεση της FICO, το 10% έχει προγραμματίσει πληρωμές ομοσπονδιακών φοιτητικών δανείων από τον Απρίλιο. Από αυτό το 10% — 3,1%, ή 6,1 εκατομμύρια καταναλωτές, είχαν καθυστερήσεις φοιτητικών δανείων στην πιστωτική τους έκθεση από τον Φεβρουάριο έως τον Απρίλιο, σύμφωνα με την έκθεση.

Το ποσοστό των καθυστερήσεων που αναφέρθηκαν έχει αυξηθεί κατά 25% από το ποσοστό 7,9% του περασμένου Απριλίου σε ποσοστό 9,8% τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, πρόσθεσε η έκθεση.

Αυτές οι καθυστερήσεις επηρέασαν σημαντικά την πιστοληπτική ικανότητα των δανειοληπτών. Κατά μέσο όρο, τα 6,1 εκατομμύρια καταναλωτές με καθυστερήσεις σε φοιτητικά δάνεια είδαν το πιστωτικό τους σκορ να μειώνεται κατά 69 μονάδες στο αναφερόμενο χρονικό πλαίσιο — ωθώντας το μέσο σκορ κάτω από το 600.

Περίπου το 25% αυτών των δανειοληπτών είδαν το πιστωτικό τους σκορ να μειώνεται περισσότερο από 100 μονάδες.

Η FICO πρόσθεσε ότι άλλα 1,9 εκατομμύρια καταναλωτές δεν έχουν ακόμη καταχωρίσει καθυστέρηση στην πιστωτική τους αναφορά, αλλά δεν έχουν πραγματοποιήσει καμία πληρωμή από τον περασμένο Οκτώβριο — και στην πραγματικότητα έχουν δει το πιστωτικό τους σκορ να αυξάνεται κατά δύο μονάδες κατά μέσο όρο.

Από την άλλη πλευρά, 12,9 εκατομμύρια δανειολήπτες έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον μία πληρωμή φοιτητικού δανείου από τον Οκτώβριο. Το πιστωτικό τους σκορ έχει μειωθεί κατά μία μονάδα στο αναφερόμενο χρονικό πλαίσιο.