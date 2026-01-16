ΗΠΑ: Ο Λευκός Οίκος προσπαθεί να υποβαθμίζει τη σημασία της ποινικής έρευνας για τον Πάουελ

Ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ, θέλησε να υποβαθμίζει την ποινική έρευνα για τον πρόεδρο της ομοσπονδιακής οράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Τζέρομ Πάουελ, την Παρασκευή, λέγοντας ότι δεν αναμένει να βγει «τίποτα το αξιοσημείωτο».

Η κυβέρνηση Τραμπ άνοιξε ποινική έρευνα εναντίον του Πάουελ για υπερβάσεις κόστους σε ένα έργο 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανακαίνιση δύο ιστορικών κτιρίων στο συγκρότημα της έδρας της Fed. Ο Πάουελ αρνείται ότι έχει διαπράξει αδίκημα και δήλωσε ότι οι άνευ προηγουμένου ενέργειες ήταν ένα πρόσχημα για να του ασκηθεί πίεση επειδή δεν ικανοποίησε τις μακροχρόνιες απαιτήσεις = Ντόναλντ Τραμπ για σημαντική μείωση των επιτοκίων.

Ο Χάσετ, διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου και υποψήφιος για την αντικατάσταση του Πάουελ, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Fox ότι θα ήθελε να υπήρχε μεγαλύτερη διαφάνεια από την Fed σχετικά με την υπέρβαση του κόστους ανακαίνισης των κτιρίων.

«Το συμπέρασμα είναι, όπως καταλαβαίνετε, ότι ο Τζέι είναι καλός άνθρωπος – πιστεύω ότι δεν υπάρχει τίποτα να δούμε εδώ, ότι η υπέρβαση του κόστους σχετίζεται με θέματα όπως ο αμίαντος, όπως λέει. Αλλά σίγουρα θα ήθελα να είχαν δείξει μεγαλύτερη διαφάνεια», δήλωσε ο Χάσετ.

Η έρευνα προκάλεσε κριτική από ξένους οικονομικούς αξιωματούχους, επενδυτές και πρώην αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης και από τα δύο πολιτικά κόμματα, καθώς και από νομοθέτες του ίδιου του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος του Τραμπ, ως πολιτικοποίηση ευαίσθητων πολιτικών αποφάσεων.

Η θητεία του Πάουελ ως προέδρου της Fed λήγει τον Μάιο. Ο Τραμπ δεν έχει ακόμη ανακοινώσει τον αντικαταστάτη του.