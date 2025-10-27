Ifo: «Αχτίδα ελπίδας» για τη Γερμανία - Σημαντική ενίσχυση του επιχειρηματικού κλίματος τον Οκτώβριο

Βελτίωση μεγαλύτερη από αυτή που ανέμεναν οι αναλυτές εμφάνισε για τον Οκτώβριο ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος στη Γερμανία που καταρτίζει το ινστιτούτο Ifo.

Ο δείκτης επενδυτικού κλίματος διαμορφώθηκε στις 88,4 μονάδες έναντι 87,7 μονάδων τον Σεπτέμβριο και ενώ οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν μια μέτρηση στις 88 μονάδες.

Ο δείκτης τρεχουσών συνθηκών έφτασε στις 85,3 μονάδες από 85,7 μονάδες τον Σεπτέμβριο και ενώ οι αναλυτές ανέμεναν μια μέτρηση στις 86 μονάδες.

Ο δείκτης προσδοκιών (για τους επόμενους 6 μήνες) διαμορφώθηκε στις 91,6 μονάδες έναντι 89,8 μονάδων τον Σεπτέμβριο και ενώ οι αναλυτές ανέμεναν μια μέτρηση στις 90 μονάδες.

«Οι γερμανικές επιχειρήσεις δεν έχουν ακόμη χάσει την ελπίδα για ανάκαμψη», δήλωσε ο επικεφαλής της έρευνας Κλάους Βόλραμπε. «Οι προσδοκίες αυξάνονται σε όλους τους τομείς – βιομηχανία, κατασκευές, υπηρεσίες. Υπάρχει μια αχτίδα ελπίδας στις βιομηχανικές παραγγελίες: η πτώση των παραγγελιών φαίνεται να έχει σταματήσει».

Το Reuters σημειώνει πως η Γερμανία αγωνίστηκε να ανακτήσει τη δυναμική της φέτος. Η οικονομία συρρικνώθηκε κατά 0,3% το δεύτερο τρίμηνο σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο, καθώς η ζήτηση στις ΗΠΑ εξασθένησε μετά από μήνες προαγορών εν αναμονή των νέων δασμών του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η κυβέρνηση, η οποία αναμένει ανάπτυξη μόλις 0,2% φέτος, έχει προβλέψει ότι η οικονομία θα ανακάμψει με ανάπτυξη 1,3% το επόμενο έτος και 1,4% το 2027, υποστηριζόμενη από τις κρατικές δαπάνες.