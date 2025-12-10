Η TotalEnergies ενισχύει την παρουσία της στα πετρελαϊκά κοιτάσματα της Ναμίμπια

Η TotalEnergies υπέγραψε τη Δευτέρα συμφωνία με την Galp που επισημοποιεί τη διαχείριση των δύο μεγαλύτερων υπεράκτιων πετρελαϊκών κοιτασμάτων της Ναμίμπια, Mopane και Venus, μέσω μιας στρατηγικής ανταλλαγής περιουσιακών στοιχείων που ενοποιεί τον έλεγχο της ανάπτυξης στα χέρια της γαλλικής εταιρείας.

Στο πλαίσιο της συναλλαγής, η TotalEnergies θα αποκτήσει το 40% των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης του PEL 83, του μπλοκ που περιέχει το κοίτασμα Mopane, το οποίο η Galp είχε ανακοινώσει νωρίτερα φέτος. Σε αντάλλαγμα, η Galp θα λάβει μερίδιο 10% στο PEL 56, όπου βρίσκεται το υψηλού προφίλ κοίτασμα Venus, και μερίδιο 9,39% στο PEL 91. Αν και τα δύο κοιτάσματα είχαν ήδη ανακαλυφθεί και δημοσιοποιηθεί, η συμφωνία αυτή σηματοδοτεί την πρώτη φορά που η TotalEnergies αναλαμβάνει επίσημα τη διαχείριση του Mopane.

Η συμφωνία ενισχύει τη θέση της TotalEnergies ως κύριου αναπτυξιακού φορέα στην Orange Basin της Ναμίμπια, όπου η εταιρεία ήδη λειτουργούσε το Venus από την επαναστατική ανακάλυψή του το 2022. Με την εξασφάλιση της εκμετάλλευσης τόσο του Mopane όσο και του Venus, η TotalEnergies ελέγχει πλέον τους δύο πυλώνες αυτού που θα μπορούσε να γίνει ένα πολυπεδίο παραγωγικό κέντρο ανοικτά των ακτών της Ναμίμπια.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η TotalEnergies θα αναλάβει το 50% των κεφαλαιουχικών δαπανών της Galp για την εξερεύνηση, την αξιολόγηση και την αρχική φάση ανάπτυξης του PEL 83, με την αποπληρωμή να συνδέεται με τις μελλοντικές ταμειακές ροές της Galp από το έργο. Οι εταίροι σχεδιάζουν μια εκστρατεία εξερεύνησης και αξιολόγησης τριών φρεάτων κατά τα επόμενα δύο χρόνια, με την πρώτη γεώτρηση να αναμένεται το 2026.

Η συναλλαγή δεν αντανακλά νέα ευρήματα πόρων, αλλά μια αναδιάρθρωση της ιδιοκτησίας και της εκμετάλλευσης με σκοπό την αξιοποίηση των συνεργιών ανάπτυξης. Η TotalEnergies δήλωσε ότι η ενοποίηση της εκμετάλλευσης επιτρέπει μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση στη μηχανική, τον σχεδιασμό υποδομών και την εμπορευματοποίηση των περιουσιακών στοιχείων με το υψηλότερο δυναμικό της λεκάνης.

Εν τω μεταξύ, η TotalEnergies επανέλαβε ότι παραμένει σε καλό δρόμο για να προχωρήσει το Venus προς μια πιθανή τελική επενδυτική απόφαση το 2026, υπό την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης των συνεχιζόμενων τεχνικών και εμπορικών αξιολογήσεων.