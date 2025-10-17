Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι η Ινδία μείωσε στο μισό τις αγορές ρωσικού πετρελαίου - Το Νέο Δελχί διαψεύδει

Η Ινδία έχει μειώσει κατά το ήμισυ τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Παρόλα αυτά, ινδικές πηγές ανέφεραν ότι δεν έχει παρατηρηθεί καμία άμεση μείωση.



Η αμερικανική κυβέρνηση ασκεί εδώ και καιρό πιέσεις στην Ινδία, για μείωση της αγοράς ρωσικού αργού πετρελαίου. Το ρωσικό πετρέλαιο αποτελεί βασικό σημείο τριβής για τον Τραμπ στις παρατεταμένες εμπορικές συνομιλίες με την Ινδία - οι μισοί από τους δασμούς 50% που έχει επιβάλει σε ινδικά προϊόντα είναι, σύμφωνα με τον ίδιο, αντίποινα για αυτές τις αγορές. Η κυβέρνησή του υποστηρίζει ότι η Μόσχα χρησιμοποιεί τα έσοδα από το πετρέλαιο για να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο Reuters την Πέμπτη ότι οι συνομιλίες με ινδική αντιπροσωπεία στην Ουάσιγκτον αυτή την εβδομάδα ήταν παραγωγικές και ότι τα ινδικά διυλιστήρια έχουν ήδη μειώσει κατά 50% τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου.

Ωστόσο, ινδικές βιομηχανικές πηγές δήλωσαν την Παρασκευή ότι το Νέο Δελχί δεν έχει ενημερώσει τα διυλιστήρια για καμία εντολή μείωσης των ρωσικών εισαγωγών.



Ο Τραμπ λέει ότι ο Μόντι υποσχέθηκε να σταματήσει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου

Τα διυλιστήρια έχουν ήδη κάνει παραγγελίες για φορτία που θα φορτωθούν τον Νοέμβριο, περιλαμβάνοντας και ορισμένα που θα φτάσουν τον Δεκέμβριο, οπότε οποιαδήποτε μείωση θα μπορούσε να φανεί στα στοιχεία εισαγωγών του Δεκεμβρίου ή του Ιανουαρίου, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, που ζήτησαν ανωνυμία επειδή δεν είχαν εξουσιοδότηση να μιλήσουν στα μέσα ενημέρωσης.

Στην πραγματικότητα, οι εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου της Ινδίας αναμένεται να αυξηθούν περίπου κατά 20% αυτόν τον μήνα, φτάνοντας τα 1,9 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, σύμφωνα με εκτιμήσεις της εταιρείας ανάλυσης εμπορευμάτων Kpler, καθώς η Ρωσία αυξάνει τις εξαγωγές της μετά από επιθέσεις ουκρανικών drones σε ρωσικά διυλιστήρια.

Το ινδικό υπουργείο Πετρελαίου και τα διυλιστήρια που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο δεν απάντησαν άμεσα στα αιτήματα του Reuters για σχολιασμό.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι τον διαβεβαίωσε την Τετάρτη πως η Ινδία θα σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο.



Το ινδικό υπουργείο Εξωτερικών δεν απάντησε στον ισχυρισμό του Τραμπ, παρά μόνο ανέφερε ότι δεν έχει γνώση καμίας τηλεφωνικής συνομιλίας μεταξύ των δύο ηγετών εκείνη την ημέρα.

Ωστόσο, ο Ινδός υπουργός Πετρελαίου ζήτησε την Πέμπτη στοιχεία για τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου από όλα τα διυλιστήρια, περιλαμβάνοντας τις φορτώσεις και τις αφίξεις που έχουν προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν την Παρασκευή, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent crude LCOc1 να σημειώνουν πτώση κατά 48 σεντς ή 0,79%, στα 60,58 δολάρια το βαρέλι στις 07:20 GMT, εν μέσω αβεβαιότητας για την παγκόσμια προσφορά καθώς ο Τραμπ και ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ετοιμάζονταν να συζητήσουν για τον τερματισμό του πολέμου.

Οι εμπορικές συνομιλίες ΗΠΑ - Ινδίας έχουν βαλτώσει

Η Ινδία έχει καταστεί ο μεγαλύτερος αγοραστής ρωσικού πετρελαίου που μεταφέρεται δια θαλάσσης σε έκπτωση, αφού οι δυτικές χώρες σταμάτησαν τις αγορές και επέβαλαν κυρώσεις στη Μόσχα για την εισβολή της το 2022 στη γειτονική της χώρα.

Αρχικά, το Νέο Δελχί ήλπιζε να εξασφαλίσει γρήγορη εμπορική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, χάρη στις θερμές σχέσεις του Μόντι με τον Τραμπ, αλλά οι συνομιλίες έχουν βαλτώσει και ο πρόεδρος έχει επιβάλει μερικούς από τους υψηλότερους δασμούς του παγκόσμιου καθεστώτος του στις ινδικές εξαγωγές.

Όταν ο Μόντι επισκέφθηκε τον Τραμπ τον Φεβρουάριο, η Ινδία δεσμεύτηκε να υπερδιπλασιάσει τις ετήσιες ενεργειακές της αγορές από τις ΗΠΑ στα 25 δισεκατομμύρια δολάρια, με τις δύο χώρες να θέτουν στόχο τα 500 δισεκατομμύρια δολάρια σε διμερείς εμπορικές συναλλαγές έως το 2030.

Αμερικανοί διαπραγματευτές έχουν δηλώσει ότι η μείωση των ινδικών αγορών ρωσικού αργού θα είναι καθοριστικής σημασίας για τη μείωση των δασμών και την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας. Ινδικά διυλιστήρια εξετάζουν την αγορά τουλάχιστον 10% των αναγκών τους σε υγραέριο (LPG) από τις ΗΠΑ, ώστε να μειωθεί το εμπορικό πλεόνασμα της Ινδίας, όπως ανέφεραν πηγές στο Reuters αυτή την εβδομάδα.

Η Ρωσία αντιπροσώπευε το 36% των εισαγωγών πετρελαίου της Ινδίας — περίπου 1,75 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως — κατά το εξάμηνο έως τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με εμπορικά στοιχεία.

Η Μόσχα δήλωσε την Πέμπτη ότι είναι βέβαιη πως η ενεργειακή της συνεργασία με την Ινδία θα συνεχιστεί. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε ότι η Ρωσία μπορεί να προμηθεύει πετρέλαιο φθηνότερα σε χώρες που ο Τραμπ προσπαθεί να πείσει να σταματήσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο.

Η Ρωσία συνεχίζει να είναι ο κορυφαίος προμηθευτής πετρελαίου της Ινδίας.