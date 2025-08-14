Οι πιέσεις της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ προς την ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) για μειώσεις των επιτοκίων στην αμερικανική οικονομία φαίνεται πως έχουν αποδώσει καρπούς, με το κύριο θέμα προσοχής για τις αγορές να είναι πλέον το πόσο έντονη θα είναι η χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής τους επόμενους μήνες.

Από την Τετάρτη οι αναλυτές θεωρούν δεδομένη τη μείωση των επιτοκίων της τράπεζας κατά 25 μονάδες βάσης στην επόμενη συνεδρίαση της νομισματικής της επιτροπής (FOMC) που θα λάβει χώρα στις 17 Σεπτεμβρίου.

Οι αγορές δίνουν 99,9% πιθανότητα για μείωση κατά 0,25% έναντι 93,9% που έδιναν την Τρίτη, σύμφωνα με το FedWatch του CME Group.

Το «κλείδωμα» για τη μείωση στις εκτιμήσεις προέκυψε μετά από τις δηλώσεις που έκανε ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, την Τετάρτη στο Bloomberg. Ο ΥΠΟΙΚ είπε πως τα βασικά επιτόκια της Fed πρέπει να υποχωρήσουν 150 με 175 μονάδες βάσης από τα σημερινά τους επίπεδα (που είναι στο 4,25%-4,5%), «δείχνοντας» πως η κυβέρνηση του Τραμπ θα συνεχίσει να πιέζει για περισσότερη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής και τους επόμενους μήνες.

Το σενάριο για μειώσεις επιτοκίων της Fed είχε τροφοδοτηθεί ήδη από τα στοιχεία για την πορεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ κατά τον Ιούλιο, που διαμορφώθηκε στο 2,7% έναντι του 2,8% που ανέμεναν οι αναλυτές.

Ωστόσο, οι πιέσεις ακρίβειας παραμένουν, όπως έδειξε και ο δομικός πληθωρισμός -εκτός των τιμών τροφίμων και ενέργειας- που διαμορφώθηκε στο 3,1% έναντι 3% που ανέμεναν οι αναλυτές.

Η επιμονή των πληθωριστικών πιέσεων θέτει ερωτηματικά για τις μειώσεις των επιτοκίων μετά από τη χαλάρωση του Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα πάλι με το FedWatch, οι αναλυτές δίνουν 58,7% πιθανότητες για διαμόρφωση των επιτοκίων στο 3,5%-3,75% μέχρι το τέλος του 2025, δηλαδή μια μείωση 75 μονάδων βάσης.

Για το μέγεθος στις μειώσεις των επιτοκίων της Fed θα παίξουν ρόλο και τα στοιχεία για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας κατά τον Αύγουστο και μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου.

«Ψηλά» στα ραντάρ των αγορών θα βρεθούν τα στοιχεία για την εγχώρια αγορά εργασίας και την ανθεκτικότητα που αυτή θα έχει μέχρι τα μέσα του ερχόμενου μήνα.

Ακόμα, τα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις και την καταναλωτική εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ θα φανερώσουν το κατά πόσο το περιβάλλον του ενισχυμένου κόστους δανεισμού (λόγω του σημερινού επιπέδου των επιτοκίων) καθώς και η αβεβαιότητα από τους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ έχουν επηρεάσει τις δαπάνες των καταναλωτών, την «κινητήρια δύναμη» της αμερικανικής οικονομίας.

Σημειώνουμε ακόμα πως ο Αμερικανός πρόεδρος επανέφερε χθες το αφήγημα για πρόωρη «έξοδο» του Πάουελ από την ηγεσία της Fed, λέγοντας πως έχει καταλήξει σε μια μικρή λίστα υποψηφίων για τον επόμενο κεντρικό τραπεζίτη των ΗΠΑ.

Οι δηλώσεις του Τραμπ επαναφέρουν στο προσκήνιο τις ανησυχίες για την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας αλλά και «δείχνουν» πως η επόμενη ηγεσία της Fed μπορεί να είναι περισσότερο «δεχτική» στη θέληση του προέδρου για τη νομισματική πολιτική που ακολουθεί.