Νέες πιέσεις στην ηγεσία της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) έστειλε την Τετάρτη η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, μέσω δηλώσεων που έκανε στο Bloomberg ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ.

Ο ΥΠΟΙΚ είπε πως τα επιτόκια της Fed θα πρέπει να είναι από 1,5% έως 1,75% χαμηλότερα από τα σημερινά τους επίπεδα, τονίζοντας τη θέληση του Λευκού Οίκου για σημαντική χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής της τράπεζας.

Ο Μπέσεντ ανέφερε πως «υπάρχει μεγάλη πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης. Θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε μια σειρά μειώσεων των επιτοκίων, ξεκινώντας με μείωση 50 μονάδων βάσης τον Σεπτέμβριο».

Στη συνέχεια υπογράμμιζε πως τα επιτόκια «θα έπρεπε πιθανώς να είναι 150, 175 μονάδες βάσης χαμηλότερα» από τα σημερινά επίπεδα του 4,25%-4,5%.

Μιλώντας για τη συμφωνία της κυβέρνησης με τις Nvidia και AMD σχετικά με τις πωλήσεις τσιπ στην Κίνα, ο Μπέσεντ είπε πως το deal ήταν επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ. Ακόμα, υποστήριξε πως τα έσοδα του 15% που θα λάβει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση από τις πωλήσεις των δύο εταιρειών στην ασιατική χώρα, ωφελούν τους Αμερικανούς φορολογούμενους.

Ο Μπέσεντ πρόσθεσε πως η συμφωνία με την Nvidia θα μπορούσε να επαναληφθεί και σε άλλες περιπτώσεις με την πάροδο του χρόνου.