ΗΠΑ: Ο πληθωρισμός διατηρήθηκε στο 2,7% τον Ιούλιο - Χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) στις ΗΠΑ παρέμεινε αμετάβλητος στο 2,7% τον Ιούλιο, αιφνιδιάζοντας τις αγορές που ανέμεναν επιτάχυνση στο 2,8%.

Τα στοιχεία, που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη, ενισχύουν τα σενάρια για ηπιότερη νομισματική πολιτική από τη Federal Reserve, καθώς η άνοδος των τιμών παραμένει συγκρατημένη παρά τις εμπορικές εντάσεις και τις ανησυχίες για νέους δασμούς.

Το ετήσιο ποσοστό του CPI ήταν ίδιο με εκείνο του Ιουνίου και χαμηλότερο από τις προβλέψεις των αναλυτών που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg, οι οποίοι ανέμεναν 2,8%.

Οι εκτιμήσεις των αναλυτών προέβλεπαν μηνιαία αύξηση 0,2% για τον γενικό δείκτη και 0,3% για τον δομικό (χωρίς τρόφιμα και ενέργεια), με ετήσιες μεταβολές 2,8% και 3% αντίστοιχα.

Σύμφωνα με το CNBC, εξαιρουμένων των τροφίμων και της ενέργειας, ο δομικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε κατά 0,3% σε μηνιαία βάση και κατά 3,1% σε ετήσια, έναντι προβλέψεων για 0,3% και 3% αντίστοιχα.

Οι αξιωματούχοι της Ομοσπονδιακής Τράπεζας γενικά θεωρούν τον δομικό πληθωρισμό ως πιο αξιόπιστο δείκτη των μακροπρόθεσμων τάσεων.

Η άνοδος του κόστους στέγασης κατά 0,2% συνέβαλε σημαντικά στην αύξηση του δείκτη, ενώ οι τιμές των τροφίμων παρέμειναν αμετάβλητες και η ενέργεια υποχώρησε κατά 1,1%, σύμφωνα με τη BLS.

Οι τιμές των νέων οχημάτων, που επηρεάζονται από τους δασμούς, έμειναν σταθερές, ενώ οι τιμές των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και φορτηγών αυξήθηκαν κατά 0,5%. Οι υπηρεσίες μεταφορών και ιατρικής περίθαλψης κατέγραψαν αμφότερες άνοδο 0,8%.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στη χρηματιστηριακή αγορά ενισχύθηκαν μετά τη δημοσιοποίηση της έκθεσης, ενώ οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων κινήθηκαν γενικά πτωτικά.