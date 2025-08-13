Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τετάρτη πως θα ανακοινώσει νωρίτερα από το προγραμματισμένο την επιλογή του για τον διάδοχο του Τζερόμ Πάουελ, στην ηγεσία της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed).

Υπενθυμίζεται πως ο Πάουελ έχει δεχτεί συνεχόμενες επιθέσεις από τον Τραμπ για τη νομισματική πολιτική της τράπεζας, με τον τελευταίο να πιέζει την Fed για σημαντικές μειώσεις στα επιτόκια της.

Η θητεία του Πάουελ στην ηγεσία της τράπεζας ολοκληρώνεται την άνοιξη του 2026.

Ο Τραμπ είπε ακόμα πως έχει περιορίσει τις επιλογές του για τον επόμενο πρόεδρο της Fed σε τρία ή τέσσερα ονόματα και ότι θα τα ανακοινώσει «λίγο νωρίτερα» από το χρονικό πλαίσιο που συνηθίζεται.